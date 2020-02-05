Мнение: Эрдоган в Киеве: «Слава Украине!»

Пора вводить новый тип союзнических отношений с Путиным – «эрдогановский» или «лукашенковский». Это когда союзнички с тобой обнимаются, а чуть отвернулся – удар в спину. Или пониже спины.

Президент Турции Эрдоган во время визита в Украину приветствовал почетный караул по-украински: «Слава Украине!» И получил слаженный ответ: «Героям слава!».

На пресс-конференции с президентом Зеленским Эрдоган подчеркнул, что Турция не признает аннексии Крыма Россией и поддерживает украинские реформы.

Кончено. «Турецкий поток» построен. Теперь Эрдоган взял Путина за трубы. И многое может себе позволить. В том числе «Слава Украине!».

А вы там утирайтесь, кремлевские чудаки. Дивитесь на турецкую гибкость – и с Америкой союзники, и от России – выгода, и с Украиной – хорошие отношения. Это называется – дипломатия.

Теперь выпускайте на подиум Захарову. Дайте ей в одну руку трезуб, в другую – полумесяц. Пусть станцует.

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Источник: СерпомПо

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