«Тампа-Бэй» обыграла «Вегас», Кучеров набрал два очка

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вегас Голден Найтс" дважды ассистировал партнерам и помог "молниям" обыграть "рыцарей" со счетом 4:2.
Таким образом, российский нападающий "Тампы" набрал уже 63 (24 шайб + 39 передач) очка в 52 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Его соотечественник Андрей Василевский отразил 27 бросков из 29. Российский же защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.
В составе победителей шайбы забросили Брэйден Поинт, Тайлер Джонсон, Стивен Стэмкос и Виктор Хедман. За гостей отличились Уильям Каррье и Пол Штясны.
В другом матче дня "Коламбус Блю Джекетс" на родном льду оказался сильнее "Флорида Пантерз" в овертайме со счетом 1:0. Российский вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 44 из 45 бросков.
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