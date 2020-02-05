Трамп в Конгрессе США обещал Гуайдо «сокрушить» Мадуро

Трамп в Конгрессе США обещал Гуайдо «сокрушить» Мадуро

05.02.2020, 6:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу США заявил, что власть Николаса Мадуро в Венесуэле будет сломлена. На выступлении присутствовал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Трамп заявил, что США стоят во главе «коалиции из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро», который, по словам Трампа, является «незаконным правителем, тираном». Однако «тирания Мадуро будет сокрушена и сломлена», сообщил Трамп.

Обращаясь к Гуайдо, Трамп сказал, что именно его США считают «законным президентом» Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что США «восстанавливают свое лидерство в мире» и ведут борьбу «за свободу в своем полушарии», отменив «провальную политику предыдущей администрации в отношении Кубы». Вашингтон «поддерживает надежду кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии», передает ТАСС.

По мнению Трампа, «социализм разрушает страны».

В январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали.

Мадуро называл произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.



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