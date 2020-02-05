Мнение: Крым потерян

Интересное с закрытой встречи Помпео с украинскими активистами.

Несмотря на отсутствие качественных рывков в двухсторонних отношениях, Помпео продемонстрировал чудеса продуктивности. За один рабочий день в Киеве он успел встретиться по отдельности с президентом, с министром обороны, главой МИД и даже пообщался 1,5 часа на одной встрече с представителями антикоррупционого сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты. И о каждой встрече отрапортовал в Твиттере.

Как рассказали НВ приглашённые участники, на полуторачасовой встрече речь в перую очередь зашла о Крыме.

Джапарова попросила Белый Дом держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также помощь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.

Собеседники издания отметили, что по выражению лица Помпео было понятно — у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — передает НВ один из участников встречи реплику Помпео по Крыму.

Также присутствующая на встрече Елена Тригуб, генсекретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (основанная Transparency International) рассказала НВ, что госсекретаря впечатлила история о блокировании судебной реформы элитами Высшего совета правосудия (ВСП). По закону ВСП имеет широкие полномочия и должна самостоятельно запустить процес очищения от недобросовестных судей. «Он когда это услышал, то спросил: зачем такой закон о судебной реформе вообще был принят (с широкими полномочиями ВСП — ред) и как можно было сделать лучше?», — привела Трегуб слова госсекретаря. Дополнительно Помпео интересовался о волнующих гражданский сектор вопросах и как их решает офис Зеленского. «Он будто сопоставлял их с той повесткой, которую он услышал на Банковой», — отметила Трегуб.

Эксперты также обращают внимание на то, что Украина озвучила Помпео предметы собственного беспокойства, воспользовавшись визитом третьего человека в Белом Доме. Это 25% пошлины на продукцию из стали, введенную Администрацией Трампа, назначение постоянного посла, а также спецпредставителя Госдепартамента по Украине — вместо Курта Волкера.

«Если Украину исключат из этого списка, то это также станет успехом этого визита», — говорит Гетьманчук. Пока в Вашингтоне на обе должности не спешат никого назначать.

Трегуб, работавшая в Нью-Йорке, считает, что многие дипломаты отказываются ехать в Украину из-за страха испортить карьеру очередным скандалом.

Безуглая делает вывод из визита Помпео, что главное для Украины не терять стабильности в отношениях с американцами, а также избегать втягивания Киева во внутреннюю политику США.

«Мы постоянно повторяем о нашем нейтралитете по отношению к обеим партиям — это одна из принципиальных линий во внешней политике. Уверена — нас услышали», — резюмировала депутат.

https://nv.ua/ukraine/politics/krym-ne-vernut-pompeo-novosti-ukrainy-50068211.html — цинк

Уверен, что не это хотели услышать в Белом Доме, где ожидают, что после завершения процедуры импичмента Трампа, можно будет еще сильнее давить на тему расследования против "Бурисмы" и сына Байдена.

Касательно Крыма это конечно не такой уж большой секрет, но примечательно, что вассалам это теперь говорят прямо.

Источник: Colonel Cassad

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