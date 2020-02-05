Эксперты назвали пять вещей, которые лучше делать утром

Эксперты составили список из пяти вещей, которые лучше всего делать именно утром. В любое другое время суток они будут не продуктивными или могут привести к трудностям.

Принимать душ лучше всего вечером после тяжёлого рабочего дня, а вот мытьё головы нужно отложить на утро. Это занятие не только позволяет проснуться и уложить волосы, но и укрепит здоровье. Дело в том, что перед сном волосы необходимо тщательно высушить. В противном случае существует риск заболеть, а на подушке начнут скапливаться микробы, так как влажная и тёплая среда для них наиболее предпочтительна. Зарядку тоже лучше проводить в утренние часы до завтрака. В это время организм усиленно сжигает лишние калории. Таким образом 20-минутные лёгкие занятия утром равносильны 40-минутным физическим нагрузкам после обеда.

Любителям кофе рекомендуется употреблять его именно в утренние часы. Это поможет быстрее прийти в тонус, а вот после обеда от этого напитка лучше отказаться. В противном случае бессонная ночь может испортить планы и негативно сказаться на самочувствии. Уборку в доме тоже лучше провести в ранние часы. Любая деятельность будет куда лучше идти в уютной чистоте, нежели в грязной квартире.

Не рекомендуется откладывать важные письма и звонки на вечер. Утром человек задаёт ритм всему дню, и все просьбы и прочее помогают лучше его спланировать. Таким образом, отправив какое-то предложение человеку в ранние часы, куда больше шансов получить утвердительный ответ, нежели если послать это же сообщение вечером.

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