ВОЗ предсказала рост онкологических заболеваний на 60% в ближайшие 20 лет

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в течение последующих 20 лет число онкологических заболеваний вырастет на 60%. К 2040 году, по прогнозу ВОЗ, число новых случаев рака в год вырастет до 37 млн, при этом самые высокие показатели заболеваемости и смертности будут зарегистрированы в странах с невысоким социально-экономическим уровнем. По прогнозам ВОЗ, на такие страны придется около 81% всех выявленных случаев рака.

Сегодня, по данным ВОЗ, рак уже является второй ведущей причиной смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний: каждая шестая смерть в мире происходит именно по причинам, связанным с онкологией. Наиболее часто приводят к смерти раковые заболевания легких, желудка и печени.

Причиной неутешительных прогнозов ВОЗ называет неполный спектр онкологической помощи в странах, где действуют государственные системы здравоохранения, но где нет полноценной и качественной профилактики, диагностики и лечения рака. К таким, в том числе, относится и Россия.

ВОЗ подчеркивает, что во многих развивающихся государствах 90% онкологических больных не имеют доступа к лучевой терапии, одному из основных и общепризнанных методов лечения рака. Это, как сказано в докладе, является неминуемой «человеческой катастрофой».

Исследования причин возникновения рака показывают, что наиболее опасным канцерогеном для человека по-прежнему является никотин. Значительная часть раковых заболеваний также связана с хроническими инфекциями: вирусами гепатита В и С (рак печени), вирусами папилломы человека (рак шейки матки) и Helicobacter pylori (рак желудка).

ВОЗ считает, что примерно 7 миллионов жизней в год можно было бы спасти, если бы человечество полностью отказалось от курения. Рак шейки матки, по утверждению экспертов ВОЗ, можно было бы побороть путем вакцинации против ВПЧ (вируса папиломы человека). Также следовало бы вакцинировать население против гепатита B для предотвращения рака печени.

По последним данным российского Минздрава (их представил специалист-онколог ведомства Андрей Каприн), смертность от рака в России за последний год снизилась: 199,1 случай на 100 тысяч населения в целом по России, при том, что в 2018 году показатель составил 202,36 случая на 100 тысяч населения. Всего в 2018 году в Российской Федерации было выявлено более 624 тысяч новых случаев злокачественных новообразований.

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