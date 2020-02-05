Результаты внутренних выборов Демпартии в Айове не удается подсчитать из-за сбоя приложения

В ночь на 4 февраля в штате Айова в США состоялись первые кокусы – внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях. Именно такие выборы определят, какой кандидат должен будет представлять партию на президентских выборах осенью 2020 года. Кокусы внутри Республиканской партии сенсаций не принесли: на них уверенную победу одержал действующий президент США Дональд Трамп. А вот у Демократической партии возникли проблемы: из-за сбоя приложения для подсчета голосов результаты внутрипартийного голосования не могли подсчитать в течение нескольких часов.

В итоге представители Демпартии были вынуждены объявить о проблемах с «quality control» («контролем подсчета голосов») и о «несоответствиях» в официальных данных, полученных с мест. При этом в Демпартии отрицают, что проблемы с подсчетом были результатом хакерской атаки или чьего-то стороннего вмешательства.

По последним заявлениям партии, результаты, полученные с мест, будут пересчитаны вручную:

Большинство аналитиков предсказывали победу в Айове сенатору Берни Сандерсу, но о своем лидерстве уже объявил Пит Будиджеж, бывший мэр города Саус-Бенд в Индиане. «По всем показателям, победу одержали именно мы», – заявил он в соцсетях.

По другим данным, после подсчета примерно 40% голосов выборщиков Демпартии в Айове побеждал все-таки Берни Сандерс. Будиджеж занимал второе место, сенатор Элизабет Уоррен – третье, а бывший вице-президент Джо Байден – лишь четвертое. Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг во внутрипартийных выборах в Айове решил участия не принимать.

Кокусы в Айове, которые проходят в ночь на 4 февраля, считаются самыми важными в американском избирательном процессе, потому что именно они задают тон всему голосованию. За последние 40 лет победу в партии демократов лучше всего предсказывает именно голосование в Айове.

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