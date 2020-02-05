VOAэкспресс 4 февраля 2020 

«О положении дел в стране»

«Голос Америки» ведет специальный эфир, посвященный обращению президента США Дональда Трампа к Конгрессу с докладом «О положении дел в стране».

За обновлениями можно следить в нашем «живом блоге».

Президент Трамп обращается к Конгрессу с главной политической речью года за день до голосования в Сенате, по итогам которого законодатели определят, отстранить его от должности или нет (скорее всего, Трамп останется в Белом доме).

Кроме того, рейтинг общественной поддержки президента Дональда Трампа достиг исторического рекорда. К такому выводу пришли социологи из агентства Gallup, опубликовавшие результаты очередного опроса общественного мнения во вторник.

Кокусы в Айове: результаты голосования

По итогам подсчетов 62% голосов, главными победителями кокусов Демократической партии в Айове станут Пит Бутиджич и Берни Сандерс.

Пока что Бутиджич лидирует – за него проголосовали 26,9% участников кокусов, за ним следует сенатор Берни Сандерс с 25,1%, далее, со значительным отрывом – сенатор Элизабет Уоррен (18,3%). Бывший вице-президент Джо Байден занял только четвертое место – предпочтение ему отдали 15,6% участников кокусов. На пятом месте – сенатор Эми Клобушар (12,6%).

Результаты кокусов были опубликованы со значительной задержкой – спустя почти 21 час после того, как демократы из Айовы проголосовали за своих кандидатов.

Задержка связана с тем, что Демократическая партия в этом году впервые решила подсчитывать голоса с помощью специально разработанного приложения, которое дало сбой.

Президент Трамп по итогам республиканских кокусов как действующий президент набрал 97,1% голосов.

Коронавирус

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что распространяемая в соцсетях ложная информация о новом коронавирусе препятствует усилиям по борьбе с эпидемией.

На данный момент вирусом заразилось более 20 000 человек, и, по меньшей мере, 427 человек скончались. Большинство случаев заражения и почти все летальные исходы, за исключением двух, зафиксировано в Китае.

Чтобы противостоять потокам ложной информации в соцсетях, ВОЗ сотрудничает с Google, которая запустила новый проект SOS Alert.

SOS Alert позволяет людям получить доступ к важной и точной информации о коронавирусе.

Twitter, Facebook и Tiktok также принимают меры для сдерживания распространения ложной информации.

Легенды «Оскара»

По легенде, эскиз статуэтки «Оскар» был нарисован на салфетке во время одного из заседаний кинематографистов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет