VOAэкспресс 4 февраля 2020 

VOAэкспресс 4 февраля 2020 

05.02.2020, 5:52, Новости дня

«О положении дел в стране»

«Голос Америки» ведет специальный эфир, посвященный обращению президента США Дональда Трампа к Конгрессу с докладом «О положении дел в стране».

За обновлениями можно следить в нашем «живом блоге».

Президент Трамп обращается к Конгрессу с главной политической речью года за день до голосования в Сенате, по итогам которого законодатели определят, отстранить его от должности или нет (скорее всего, Трамп останется в Белом доме).

Кроме того, рейтинг общественной поддержки президента Дональда Трампа достиг исторического рекорда. К такому выводу пришли социологи из агентства Gallup, опубликовавшие результаты очередного опроса общественного мнения во вторник.

Кокусы в Айове: результаты голосования

По итогам подсчетов 62% голосов, главными победителями кокусов Демократической партии в Айове станут Пит Бутиджич и Берни Сандерс.

Пока что Бутиджич лидирует – за него проголосовали 26,9% участников кокусов, за ним следует сенатор Берни Сандерс с 25,1%, далее, со значительным отрывом – сенатор Элизабет Уоррен (18,3%). Бывший вице-президент Джо Байден занял только четвертое место – предпочтение ему отдали 15,6% участников кокусов. На пятом месте – сенатор Эми Клобушар (12,6%).

Результаты кокусов были опубликованы со значительной задержкой – спустя почти 21 час после того, как демократы из Айовы проголосовали за своих кандидатов.

Задержка связана с тем, что Демократическая партия в этом году впервые решила подсчитывать голоса с помощью специально разработанного приложения, которое дало сбой.

Президент Трамп по итогам республиканских кокусов как действующий президент набрал 97,1% голосов.

Коронавирус

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что распространяемая в соцсетях ложная информация о новом коронавирусе препятствует усилиям по борьбе с эпидемией.

На данный момент вирусом заразилось более 20 000 человек, и, по меньшей мере, 427 человек скончались. Большинство случаев заражения и почти все летальные исходы, за исключением двух, зафиксировано в Китае.

Чтобы противостоять потокам ложной информации в соцсетях, ВОЗ сотрудничает с Google, которая запустила новый проект SOS Alert.

SOS Alert позволяет людям получить доступ к важной и точной информации о коронавирусе.

Twitter, Facebook и Tiktok также принимают меры для сдерживания распространения ложной информации.

Легенды «Оскара»

По легенде, эскиз статуэтки «Оскар» был нарисован на салфетке во время одного из заседаний кинематографистов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика