VOAэкспресс 4 февраля 2020 

«О положении дел в стране»
«Голос Америки» ведет специальный эфир, посвященный обращению президента США Дональда Трампа к Конгрессу с докладом «О положении дел в стране».
За обновлениями можно следить в нашем «живом блоге».
Президент Трамп обращается к Конгрессу с главной политической речью года за день до голосования в Сенате, по итогам которого законодатели определят, отстранить его от должности или нет (скорее всего, Трамп останется в Белом доме).
Кроме того, рейтинг общественной поддержки президента Дональда Трампа достиг исторического рекорда. К такому выводу пришли социологи из агентства Gallup, опубликовавшие результаты очередного опроса общественного мнения во вторник.
Кокусы в Айове: результаты голосования
По итогам подсчетов 62% голосов, главными победителями кокусов Демократической партии в Айове станут Пит Бутиджич и Берни Сандерс.
Пока что Бутиджич лидирует – за него проголосовали 26,9% участников кокусов, за ним следует сенатор Берни Сандерс с 25,1%, далее, со значительным отрывом – сенатор Элизабет Уоррен (18,3%). Бывший вице-президент Джо Байден занял только четвертое место – предпочтение ему отдали 15,6% участников кокусов. На пятом месте – сенатор Эми Клобушар (12,6%).
Результаты кокусов были опубликованы со значительной задержкой – спустя почти 21 час после того, как демократы из Айовы проголосовали за своих кандидатов.
Задержка связана с тем, что Демократическая партия в этом году впервые решила подсчитывать голоса с помощью специально разработанного приложения, которое дало сбой.
Президент Трамп по итогам республиканских кокусов как действующий президент набрал 97,1% голосов.
Коронавирус
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что распространяемая в соцсетях ложная информация о новом коронавирусе препятствует усилиям по борьбе с эпидемией.
На данный момент вирусом заразилось более 20 000 человек, и, по меньшей мере, 427 человек скончались. Большинство случаев заражения и почти все летальные исходы, за исключением двух, зафиксировано в Китае.
Чтобы противостоять потокам ложной информации в соцсетях, ВОЗ сотрудничает с Google, которая запустила новый проект SOS Alert.
SOS Alert позволяет людям получить доступ к важной и точной информации о коронавирусе.
Twitter, Facebook и Tiktok также принимают меры для сдерживания распространения ложной информации.
Легенды «Оскара»
По легенде, эскиз статуэтки «Оскар» был нарисован на салфетке во время одного из заседаний кинематографистов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Автоновости: T – значит «кроссовер»: Volkswagen зарегистрировал сразу три новых имени / 27 декабря
- Отменено решение суда об отказе возмещать иски родственников погибших в крушении Ту-154 под Сочи / 13 января
- Косово объявило нобелевского лауреата персоной нон грата / 11 декабря
- В США состоялась мировая премьера фильма «Звездные войны: Восхождение Скайуокера». Фоторепортаж / 18 декабря
- Goldman Sachs предупредил, что коронавирус замедлит рост мировой экономики в 2020 году / 4 февраля
- Четверо рабочих погибли при взрыве на заводе в Орловской области / 31 января
- В Липецке обстреляли машину российских рэперов / 9 декабря
- Политика: Что получит РФ от примирения в Ливии / 13 января