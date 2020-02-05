Разногласия между Москвой и Анкарой из-за Сирии: шанс для Вашингтона

Наметившееся в недавнем прошлом сближение между Россией и Турцией оказалось под вопросом – отношения между двумя странами накалились после того, как в минувший понедельник как минимум пятеро турецких солдат были убиты сирийскими правительственными военными, поддерживаемыми Москвой.

Растущее напряжение между Москвой и Анкарой можно рассматривать в качестве шанса для Вашингтона улучшить испортившиеся отношения с Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался визитом в Украину для усиления давления на Москву. Во время посещения Киева Эрдоган осудил российскую аннексию Крымского полуострова и подписал военное соглашение с Украиной.

По словам Хюсеина Багчи, профессора международных отношений из Ближневосточного технического университета в Анкаре, «русские недовольны [отношениями с Турцией]. Американцы могут от этого выиграть».

Укрепление связей между Москвой и Анкарой вызвало тревогу у союзников Турции по НАТО, в особенности у Соединенных Штатов. Вашингтон пригрозил ввести санкции после того, как Анкара приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400, тем самым нарушив требования американского законодательства.

Однако инцидент, в ходе которого в Сирии пострадали турецкие военнослужащие, может стать для США возможностью наладить отношения с Турцией.

«Мы и раньше видели, как Эрдоган может менять свой внешнеполитический курс; пока что рано говорить, но нам, возможно, не придется долго этого ждать», — считает Айдын Сельчен, в прошлом – высокопоставленный турецкий дипломат, работавший в Вашингтоне.

Несмотря на случившееся, Эрдоган во вторник не стал идти на разрыв отношений с Москвой.

«Нам не нужно вступать в конфликт или серьезные противоречия с Россией на данном этапе», — заявил в беседе с журналистами президент Турции.

«Мы не можем упускать из виду [стратегическое партнерство с Россией]. Вот почему мы сядем и обсудим все [с Россией]. Не в гневе, потому что это только навредит», — добавил Эрдоган.

Турецкий президент подчеркнул важность энергетического сотрудничества с Россией. В январе Владимир Путин посетил Стамбул, где российский президент вместе с Эрдоганом присутствовал на открытии газопровода «Турецкий поток». Россия поставляет в Турцию около половины всего объема природного газа, необходимого Анкаре. Кроме того, российская компания сейчас занимается строительством первой турецкой атомной электростанции.

Эрдоган также в очередной раз сказал о важности приобретения российских ЗРК С-400, разрушив надежды США на то, что Турция не поставит на боевое дежурство данные комплексы. Это должно произойти в нынешнем году.

Личные отношения, сложившиеся между Эрдоганом и Путиным, служат главным элементом в наметившемся сближении России с Турцией. «Дипломатия лидеров – двигатель в турецко-российских отношениях», — отмечает Сельчен.

Продолжающиеся подозрения Анкары в отношении намерений Вашингтона в регионе также остается мощным стимулом для укрепления турецко-российских отношений.

«Турция не доверяет американцам. Во многом это недоверие легло в основу пророссийской ориентации Турции», — говорит профессор Багчи.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном также были испорчены поддержкой, которую США оказывают Сирийским демократическим силам (СДС) в войне против террористов из так называемого «Исламского государства». Анкара считает СДС террористической организацией, связанной с курдскими повстанцами, действующими на территории Турции.

«Эта [поддержка] воспринимается Анкарой как угроза существованию Турции», — добавляет Сельчен.

Решение о выводе американских войск, поддерживающих СДС, принятое Трампом в прошлом году, дало возможность Турции атаковать сирийских курдов. Анкара рассчитывала на уход США из региона.

Посол Джеймс Джеффри, спецпредставитель Госдепартамента по взаимодействию с Сирией и спецпосланник в Глобальной коалиции по борьбе с «ИГ», на этой неделе заявил, что США по-прежнему поддерживают СДС.

«В октябре у нас в Сирии был временный откат в связи со вторжением Турции, но мы вновь вернулись к полноценным операциям с нашим местным партнером, Сирийскими демократическими силами», — заявил Джеффри в четверг во время телефонного брифинга в Госдепартаменте.

Поддержка, которую Вашингтон оказывает СДС, продолжает усиливать страхи Анкары по поводу возможного создания независимого курдского государства.

«Важный момент в отношении Сирии для Турции и Российской Федерации состоит в том, что они по-прежнему поддерживают территориальную целостность Сирии – и тут мы мы расходимся во мнениях с Соединенными Штатами», — отмечает бывший посол Ткрции Митхат Ренде.

«Мы весьма разочарованы [Вашингтоном]… Не только правительство, но и турецкий народ. Потому что они [американцы] не уважают жизненно важные интересы Турции – мы против создания мини-государств», — добавляет дипломат.

Гибель турецких солдат в понедельник послужила напоминанием о том, что Анкара имеет недостаточно влияния на Москву.

«Прямо сейчас, Путин знает, что мы [Турция] не собираемся возвращаться к США. Поэтому у него нет никакого стимула, никаких намерений… идти на какие-либо уступки», — считает Атилла Йесилада, аналитик из Global Source Partners. «Потому что он знает, что он получит от Турции все, чего он хочет. Теперь мы говорим «нет» чему бы то ни было из США и «да» всему из России».

До тех пор, пока проблема с отсутствием доверия между Анкарой и Вашингтоном не будет преодолена, улучшение отношений остается под вопросом. Аналитики указывают на то, что Вашингтону пока не удалось развеять сомнения относительно участия США в провалившейся попытке путча, который произошел в 2016 году с целью свержения Эрдогана. Путин одним из первых предложил Турции помощь после неудачного переворота.

Аналитики добавляют, что Эрдогану хорошо известно о том, каким опасным врагом может быть Владимир Путин.

«Эрдоган будет осторожен, чтобы не разозлить Путина, потому что мы знаем, что если Путин зол, то у нас проблемы», — говорит Багчи.

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