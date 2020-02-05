На судне с заразившимися 2019-nCoV пассажирами в Японии оказались россияне

На судне с заразившимися 2019-nCoV пассажирами в Японии оказались россияне

05.02.2020, 5:44, Новости дня

Двое россиян находятся на круизном судне Diamond Princess, у пассажиров которого выявили пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, сообщило российское посольство в Токио.

Посольство со ссылкой на информацию властей Японии сообщило, что на судне, которое сейчас стоит на рейде в Йокогаме, есть двое россиян. Российские дипломаты «принимают меры по выяснению ситуации». Посольство готово оказать гражданам РФ «всевозможное содействие».

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщало, что на судне находится около 3,7 тыс. человек из более чем 50 государств, передает ТАСС.

Круизное судно 20 января вышло из Йокогамы. Оно вернулось 3 февраля. 25 января в Гонконге с судна сошел китаец, у которого выявили коронавирус. Медосмотр показал, что на лайнере заражены еще 10 человек, их госпитализировали, они находятся в нормальном состоянии.

Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу выразил пожелание к остальным пассажирам и команде не покидать судно еще 14 дней, передает РИА «Новости».



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