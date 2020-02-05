На судне с заразившимися 2019-nCoV пассажирами в Японии оказались россияне

Двое россиян находятся на круизном судне Diamond Princess, у пассажиров которого выявили пневмонию, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, сообщило российское посольство в Токио.
Посольство со ссылкой на информацию властей Японии сообщило, что на судне, которое сейчас стоит на рейде в Йокогаме, есть двое россиян. Российские дипломаты «принимают меры по выяснению ситуации». Посольство готово оказать гражданам РФ «всевозможное содействие».
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщало, что на судне находится около 3,7 тыс. человек из более чем 50 государств, передает ТАСС.
Круизное судно 20 января вышло из Йокогамы. Оно вернулось 3 февраля. 25 января в Гонконге с судна сошел китаец, у которого выявили коронавирус. Медосмотр показал, что на лайнере заражены еще 10 человек, их госпитализировали, они находятся в нормальном состоянии.
Министр здравоохранения Японии Като Кацунобу выразил пожелание к остальным пассажирам и команде не покидать судно еще 14 дней, передает РИА «Новости».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- МИД Украины вызвал посла Казахстана после слов Токаева о Крыме / 5 декабря
- Онколог перечислил первые симптомы рака кожи / 24 января
- Ракету по самолету МАУ могли запустить с секретной военной базы – расследователь Bellingcat / 10 января
- Президент Южной Осетии передал РПЦ мощи святого мученика Иоанна Воина / 11 декабря
- В ОПЗЖ утверждают, что на Киву напал человек, которого охраняла «Альфа» / 22 января
- Разумков заявил, что Рада 3 декабря рассмотрит законопроект о ГБР, из-за которого Закревская объявила голодовку / 2 декабря
- МИД назвал Уилана симулянтом / 3 декабря
- Президент Туркмении выступил в цирке с конями / 30 декабря