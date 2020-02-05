Искусственные подсластители ухудшают усвоение глюкозы

Искусственные подсластители ухудшают усвоение глюкозы

05.02.2020, 5:37, Новости дня

Искусственные подстастители с низкой калорийностью могут влиять на уровень глюкозы и инсулина в крови, обнаружили американские ученые. Эффект можно обнаружить даже если человек не ест, а только пробует их на вкус. Новые данные опубликованы в журнале Nutrients.

«Сладкий вкус сам по себе может влиять на углеводный обмен и контроль глюкозы. Хотя выборка в нашем исследовании была небольшой, полученные данные дополняют ряд доказательств того, что сладости следует употреблять умеренно, независимо от калорийности», – рассказала руководитель исследования Янина Пепино (М. Yanina Pepino) из Иллинойсского университета.

В эксперименте приняли участие 10 человек с нормальным весом и 11 человек с ожирением. Среди участников не было диабетиков и тех, кто постоянно употребляет искусственные подсластители.

В разные дни с интервалом около недели участники прошли три теста на толерантность к глюкозе. Перед первым тестом они пили дистиллированную воду, перед вторым проглатывали 48 мг сукралозы, а перед третьим пробовали, но не глотали сукралозу.

Ученые измеряли концентрацию сукралозы, глюкозы инсулина и некоторых других гормонов в крови участников. Образцы крови брались за час до и через пять часов после приема глюкозы.

Исследователи обнаружили, что действие сукралозы отличается в зависимости от того, проглатывали ее или только пробовали на вкус, а также от веса участников.

Когда люди со здоровым весом глотали сукралозу, уровень инсулина в крови в течение первого часа умеренно снижался, а чувствительность к инсулину увеличивалась примерно на 50%. А у людей с ожирением после проглатывания сукралозы уровень инсулина повышался значительно больше, чем в двух остальных случаях.

«Мы обнаружили, что в обеих группах людей было снижение инсулинового ответа в тесте на толерантность к глюкозе, когда они просто попробовали сладость перед употреблением раствора глюкозы. Это было самое удивительное открытие, и мы продолжаем исследования в этом направлении», – поделилась Янина Пепино.

Хотя химическая структура искусственных подсластителей различна, все они активируют вкусовые рецепторы. Поэтому метаболические эффекты, которые связаны со сладостью, могут быть сходными, предполагают исследователи.

 



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