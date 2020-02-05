Эрдоган объяснил свое приветствие «Слава Украине!», произнесенное в Киеве

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свое приветствие "Слава Украине!", которое он произнес во время визита в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Эрдоган, это официальное приветствие на Украине. Каждый президент, который приезжает с официальным визитом на Украину, использует это приветствие. "Как те, кто приезжает к нам, говорят: Merhaba Asker! ("Здравствуйте, солдаты!")", — сказал турецкий лидер.

3 февраля в СМИ появилась информация, что президент Турции после прослушивания гимна Украины повернулся к микрофону и произнес: "Слава Украине!" Военнослужащие ответили: "Героям слава!"

Фраза "Слава Украине!" и ответ "Героям слава!" в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА запрещены в Российской Федерации) в период Второй мировой войны.

В начале 1990-х годов это приветствие начали использовать националистические политики на собраниях и митингах. На территории современной Украины данный лозунг стал популярен во время Евромайдана 2014 года. В октябре 2018 года Верховная рада поддержала законопроект президента о введении бандеровского приветствия в армии.

Источник: Вести

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