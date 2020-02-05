Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Завершились государственные испытания российского танка Т-90М "Прорыв". Контракт между "Уралвагонзаводом" и Минобороны на поставку в войска первой, опытной партии был подписан на форуме "Армия – 2019", напоминает РИА Новости.
Главком Сухопутных войск Олег Салюков в сентябре 2019 года сообщил, что армия начала получать новейшие "Прорывы". В декабре замминистра обороны Алексей Криворучко отметил, что решение о серийной поставке танков и принятии их на вооружение будет приниматься по результатам испытаний. Госиспытания танка прошли успешно.
Т-90М является модификацией танка Т-90А. Он был создан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Танк отличается от предшественников башенным модулем новой конструкции с многослойным бронированием. Кроме того, боеукладка в этом танке размещена вне боевого отделения. "Прорыв" имеет 125-миллиметровую пушку 2А82-1М – такую же, какой оснащена "Армата". На танке установлены система управления огнем "Калина" и зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым "Кордом МТ", управление которой осуществляется дистанционно. Танк оснащен комплексом динамической защиты "Реликт" и противокумулятивными решетчатыми экранами. Внутри машины есть кондиционер.
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