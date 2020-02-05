Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Кингз»

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Кингз»

05.02.2020, 5:30, Новости дня

Матчем в Вашингтоне между местными "Кэпиталз" и "Лос-Анджелес Кингз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Столичные" на своей площадке оказались сильнее "королей" со счетом 4:2. Три шайбы в ворота гостей забросил Александр Овечкин.

Это позволило капитану "Вашингтона" возглавить снайперскую гонку регулярного чемпионата. В активе российского хоккеиста стало 40 голов в текущем сезоне. Ему осталось отличиться еще дважды, чтобы достигнуть отметки в 700 шайб за карьеру в НХЛ.

One shot, one goal! pic.twitter.com/lWC7r14X6N

— Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020

Ovi with the late game heroics!!!! We are not worthy pic.twitter.com/zeq0pa5J69

— Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020

THROW YER HATS!!! pic.twitter.com/R7l5cTkjkq

— Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020

Еще один гол за "столичных" забил Джон Карлсон. У гостей дубль оформил Джефф Картер.

Источник: Вести



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