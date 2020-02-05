Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Кингз»

Матчем в Вашингтоне между местными "Кэпиталз" и "Лос-Анджелес Кингз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Столичные" на своей площадке оказались сильнее "королей" со счетом 4:2. Три шайбы в ворота гостей забросил Александр Овечкин.
Это позволило капитану "Вашингтона" возглавить снайперскую гонку регулярного чемпионата. В активе российского хоккеиста стало 40 голов в текущем сезоне. Ему осталось отличиться еще дважды, чтобы достигнуть отметки в 700 шайб за карьеру в НХЛ.
One shot, one goal! pic.twitter.com/lWC7r14X6N
— Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020
Ovi with the late game heroics!!!! We are not worthy pic.twitter.com/zeq0pa5J69
— Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020
THROW YER HATS!!! pic.twitter.com/R7l5cTkjkq
— Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020
Еще один гол за "столичных" забил Джон Карлсон. У гостей дубль оформил Джефф Картер.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперт: Мишустин сделал российскую налоговую службу одной из самых передовых в мире / 15 января
- Дайверы исследуют затонувший буксир у берегов Владивостока / 3 февраля
- Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены / 3 декабря
- Россияне назвали цену путешествия своей мечты / 20 января
- В полиции Хмельницкой области заявили, что при задержании «черных» лесорубов пострадал участковый / 24 января
- Автоновости: Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Caddy / 27 января
- Дело Шеремета. Адвокаты подозреваемых Антоненко и Кузьменко подали апелляции / 18 декабря
- Учителя в Казани съездили в ОАЭ на деньги родителей учеников / 9 декабря