Голы Ничушкина и Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало»

Голы Ничушкина и Задорова помогли «Колорадо» разгромить «Баффало»

05.02.2020, 5:30, Новости дня

Встречей в Баффало между местными Сэйбрз" и "Колорадо Эвеланш" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Лавины" на выезде нанесли крупное поражение хозяевам льда со счетом 6:1. Россияне Валерий Ничушкин и Никита Задоров набрали пять очков на двоих.

Первый записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Второй отметился шайбой и голевым пасом. Также за "лавин" отличились Самуэль Жирар, Андре Бураковски, Назем Кадри и Микко Рантанен. Единственная шайба у "Баффало" оказалась на счету Сэма Райнхарта.

Nikita Zadorov with the backhand five-hole 💪

(📺: @AltitudeTV) #GoAvsGo pic.twitter.com/VdDA1Rb029

— Colorado Avalanche (@Avalanche) February 5, 2020

The Chuchi train is rolling 🚂

(📺: @AltitudeTV) #GoAvsGo pic.twitter.com/zFWehOqqWv

— Colorado Avalanche (@Avalanche) February 5, 2020

В других встречах дня "Даллас Страз" в гостях уступил "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 3:4, а "Бостон Брюинз" дома взял верх над "Ванкувер Кэнакс" – 4:0.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика