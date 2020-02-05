МВД России подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом, ВИЧ и туберкулезом

МВД России подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом, ВИЧ и туберкулезом

05.02.2020, 5:28, Разное

МВД РФ подготовило законопроект о депортации из страны иностранцев, у которых обнаружены опасные заболевания, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства.

Речь идет об утвержденном правительством списке из 16 заболеваний, в число которых входят ВИЧ, туберкулез, чума, холера, сибирская язва, а с 31 января — и коронавирус. Необходимость принятия документа в МВД объяснили отсутствием порядка взаимодействия территориальных органов с медработниками, а также отсутствием правил сопровождения мигрантов с такими заболеваниями к местам депортации.

Ранее «Известиям» стало известно, что документ представят правительству в марте, а в мае его внесут в Госдуму. В поддержку документа высказались первый зампред думской фракции партии «Единая Россия» Андрей Исаев и замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

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Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал нацплан по предупреждению «завоза и распространения» коронавируса в России. Документ среди прочего предполагает депортацию зараженных 2019-nCoV иностранцев. По последним данным, число заболевших превышает 20,5 тысяч, жертвами вируса нового типа стали 427 человек. РФ приступила к эвакуации сограждан, вечером из Уханя вылетел первый самолет с 80 россиянами на борту.

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Источник: Новая газета



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