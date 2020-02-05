Ученица Аллы Пугачевой прилюдно отчитала Константина Эрнста

На собрании были подняты многие вопросы, такие как фейки из-за коронавируса, а также кража западными конторами прав на гимн России в «Ютуб».
«Певица и актриса Виктория Черенцова среди прочих вопросов коснулась темы вещания «Первого канала». Она выразила мнение, что он отупляет людей и те шоу, которые мы видим десять лет на этом канале вызывают массу вопросов. Заслуженный артист РФ, певец Ян Осин остался недоволен нынешней программной политикой телеканала «Звезда». По его мнению, раньше в прайм-тайм можно было увидеть хорошие фильмы, а сейчас там одни шоу. тогда как кино теперь показывают ночью. Журналистка Юлия Витязева высказалась о том, что везде в СМИ один сплошной «Дом-2», а о по настоящему достойных людях говорить не хотят. Я, в свою очередь, в плане фейков отметил, что в СМИ сейчас странный бум историй о «пропаже звезд». То Виктория Боня у них «пропадет», то Наталья Андрейченко на ретрит уедет, а уже поднимают панику, то Александру Яковлеву «потеряли», а она дома сидит и никуда не исчезала. Беспредел какой-то», – заявил Манукян.
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