В учениях Каспийской флотилии приняли участие 20 боевых кораблей

В учениях Каспийской флотилии приняли участие 20 боевых кораблей

05.02.2020, 5:26, Новости дня

Состоялись командно-штабные учения подразделений Каспийской флотилии, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В ходе учений военные «выполнили задачи экстренной подготовки кораблей к выходу в море и применению оружия», передает ТАСС.

В учениях были задействованы свыше 1 тыс. военнослужащих, 20 боевых кораблей и более 50 единиц военной и специальной техники.

На учениях отрабатывали совместную работу соединений и воинских частей, противовоздушную оборону, борьбу за живучесть, а также действия во время кризисных ситуаций природного и техногенного характера.



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