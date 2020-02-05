У 10 человек с круизного судна в Японии обнаружен новый тип коронавируса

У 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess в Японии найден новый тип коронавируса. Судно уже несколько дней находится на карантине на рейде у города Йокогама. Об этом сообщает министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

Пассажиров направят в больницы. По словам министра, среди них нет людей в тяжелом состоянии. При этом остальным пассажирам и команде рекомендовано остаться на судне еще на две недели.

Министр здравоохранения подчеркнул: за состоянием пассажиров и команды будут следить врачи. Будут приложены все усилия для предотвращения расширения заражения.

Круизное судно Diamond Princess встало на рейд у порта Йокогама в Японии 3 февраля после того, как стало известно, что у одного из пассажиров обнаружен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. В понедельник, 3 февраля оно должно было вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что у одного из пассажиров – 80-летнего жителя Гонконга, в Гонконге сошедшего на берег, выявлен новый тип коронавируса 2019-nCoV. К понедельнику на недомогание стали жаловаться уже несколько пассажиров. Власти Японии приняли решение: судно следует задержать на рейде, чтобы провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.

31 декабря 2019 года власти КНР сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, на материковой части Китая число заразившихся превысило 24,3 тысячи человек, 490 человек скончались, еще один человек умер в Гонконге. За пределами КНР заболели более 170 человек, один скончался. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, напоминает РИА Новости.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет