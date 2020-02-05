Минэкономразвития РФ удовлетворено решением ВТО по спору о вагонах с Украиной

Минэкономразвития РФ удовлетворено решением ВТО по спору о вагонах с Украиной

05.02.2020, 5:06, Новости дня

Апелляционный орган Всемирной торговой организации частично поддержал апелляцию Украины по спору с РФ об импорте железнодорожных вагонов. ВТО согласилась с Киевом по двум пунктам. Минэкономразвития РФ решением апелляционного органа удовлетворено, передает РИА Новости.

ВТО подтвердила, что со стороны РФ не было никаких систематических нарушений соглашения технических барьерах в торговле. РФ резко снизила импорт железнодорожной продукции из Украины не из-за действий властей (как утверждал Киев), а из-за влияния иных, в том числе экономических, причин.

Апелляционный орган не согласился в выводами третейской группы о выдаче и приостановке сертификатов, выданных ранее. Также он не отметил нарушений со стороны России.

Спор о вагонах между Россией и Украиной длится с 2015 года. Украина подала иск, обвиняя Москву в необоснованных ограничениях поставок вагонов и другой железнодорожной техники с Украины. Третейская группа полностью согласилась с позицией РФ, тогда Украина подала апелляцию в ВТО.

Источник: Вести



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