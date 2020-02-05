Возле Солнца обнаружены частицы низких энергий из межпланетного пространства

Возле Солнца обнаружены частицы низких энергий из межпланетного пространства

05.02.2020, 5:04, Разное

Частицы малых энергий из межпланетной области космоса были выявлены поблизости от Солнца. Применяя информацию, которая собиралась посредством космического зонда Parker Solar Probe, группа исследователей из США пришла к выводу о существовании определённого взаимодействия течений солнечного ветра за орбитой Земли.
Аппарат PSP приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние. На борту зонда имеется техника, созданная при участии специалистов из SwRI. Отмечается, что ключевая цель заключается в определении механизмов ускорения, которые приводят к появлению поблизости от Солнца частиц высоких энергий. Последние впоследствии оказываются в районе орбиты Земли.

Доктор Михир Десаи из исследовательской команды зонда сообщил, что благодаря наличию на борту особого оборудования удалось выявить частицы сверхнизких энергий. После исключения ряда версий был сделан вывод о формировании частиц вследствие взаимодействия потоков солнечного ветра высоких и малых скоростей. Такие условия могут привести к заметному ускорению высокоэнергетических частиц в межпланетной области космоса.

Аппарат PSP будет проходить на расстоянии 6,5 млн км от поверхности Солнца. Сегодня он продолжает сбор информации. Новые данные окажут помощь в изучении явлений космической погоды, включая корональные выбросы массы раскалённого вещества в сторону Земли.



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