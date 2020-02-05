Возле Солнца обнаружены частицы низких энергий из межпланетного пространства

Частицы малых энергий из межпланетной области космоса были выявлены поблизости от Солнца. Применяя информацию, которая собиралась посредством космического зонда Parker Solar Probe, группа исследователей из США пришла к выводу о существовании определённого взаимодействия течений солнечного ветра за орбитой Земли.
Аппарат PSP приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние. На борту зонда имеется техника, созданная при участии специалистов из SwRI. Отмечается, что ключевая цель заключается в определении механизмов ускорения, которые приводят к появлению поблизости от Солнца частиц высоких энергий. Последние впоследствии оказываются в районе орбиты Земли.
Доктор Михир Десаи из исследовательской команды зонда сообщил, что благодаря наличию на борту особого оборудования удалось выявить частицы сверхнизких энергий. После исключения ряда версий был сделан вывод о формировании частиц вследствие взаимодействия потоков солнечного ветра высоких и малых скоростей. Такие условия могут привести к заметному ускорению высокоэнергетических частиц в межпланетной области космоса.
Аппарат PSP будет проходить на расстоянии 6,5 млн км от поверхности Солнца. Сегодня он продолжает сбор информации. Новые данные окажут помощь в изучении явлений космической погоды, включая корональные выбросы массы раскалённого вещества в сторону Земли.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Шарлиз Терон, Риз Уизерспун и другие на гала-вечере Women in Entertainment / 12 декабря
- Мнение: Стабильное население России, мировое падение рождаемости и конец компьютерной безграмотности / 25 января
- Российская газета вышла с Зеленским и Hublot на первой полосе / 18 декабря
- Сын Валерии Артемий Шульгин впервые вышел в свет с женой Натальей Коренной на премьере фильма «(НЕ)идеальный мужчина» / 25 декабря
- Мнение: Диспаритет / 14 декабря
- Мнение: Премьер Польши изложил свой взгляд на историю Второй мировой и пакт Молотова-Риббентропа / 30 декабря
- Volkswagen намерен «отозвать» еще не выпущенные машины из-за серьёзных проблем с программным обеспечением ID.3 / 23 декабря
- «Наш брак просто изжил себя»: Светлана Крючкова объяснила причину расставания с третьим мужем / 3 февраля