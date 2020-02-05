Мнение: Куда исчезла пассионарность?

Мнение: Куда исчезла пассионарность?

05.02.2020, 5:01, Разное

Это произошло ровно 30 лет назад, 4 февраля 1990 года сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь (которая тогда называлась площадью 50-летия Октября) и потребовали отменить 6-ю статью Конституции о руководящей роли КПСС.

И уже 7 февраля пленум ЦК КПСС принял решение отменить 6-ю статью советской Конституции и официально разрешить в стране многопартийность.

Прав Кирилл Мартынов, который написал: «На примере митинга 4 февраля ясно, что менять конституции можно по-разному. Либо при полной пассивности граждан и на волне официозного ажиотажа на этот счет. Так принималась брежневская Конституция, а теперь может быть принята вторая российская.

Либо под реальным гражданским давлением, поддержанным мощными политическими фигурами — так тридцать лет назад мы остались без руководящей и направляющей.

Сегодня, кажется, ни во имя изменений Конституции, ни в ее защиту на улицу сотни тысяч человек не выйдут. И это значит, что время большой политической мобилизации еще не наступило. Своими политическими спецоперациями Кремль сейчас лишь готовит для нее почву».
Отсюда

И куда исчезла пассионарность россиян в целом и москвичей в частности? Будто и не было этой самой пассионарности. Но ведь была! Испарилась? Расплескалась? Всего за тридцать лет…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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