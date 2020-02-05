В компании-ретрансляторе российского Первого канала в Латвии устроили обыск

В компании-ретрансляторе российского Первого канала в Латвии устроили обыск

05.02.2020, 4:58, Новости дня

В Риге Служба госбезопасности Латвии устроила обыск в компании Baltijas Mediju alianse, которая занимается ретрансляцией российского Первого канала и REN TV, сообщают СМИ.

В Baltijas Mediju Alianse входят 25 телевизионных каналов Прибалтики, передает РИА «Новости» со ссылкой на Латвийское телевидение.

REN TV Baltic – британский канал, лицензированная версия «РЕН ТВ» для Прибалтики.

Напомним, в Эстонии прекратил работу филиал российского агентства Sputnik. Его сотрудникам сначала заблокировали возможность получать зарплату, а потом стали угрожать уголовным преследованием.



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