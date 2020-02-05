В компании-ретрансляторе российского Первого канала в Латвии устроили обыск

В Риге Служба госбезопасности Латвии устроила обыск в компании Baltijas Mediju alianse, которая занимается ретрансляцией российского Первого канала и REN TV, сообщают СМИ.
В Baltijas Mediju Alianse входят 25 телевизионных каналов Прибалтики, передает РИА «Новости» со ссылкой на Латвийское телевидение.
REN TV Baltic – британский канал, лицензированная версия «РЕН ТВ» для Прибалтики.
Напомним, в Эстонии прекратил работу филиал российского агентства Sputnik. Его сотрудникам сначала заблокировали возможность получать зарплату, а потом стали угрожать уголовным преследованием.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Зеленский считает, что Украина и РФ заключат транзитный контракт более чем на год / 10 декабря
- «Известия»: Новым министром экономического развития станет замглавы экспертного управления при президенте / 19 января
- Госдеп США призвал Ирак защищать дипломатические миссии в Багдаде / 27 января
- Коронавирус 2019-nCoV. В Японии объявили карантин на круизном лайнере, на борту находится около 3500 человек / 4 февраля
- ВГТРК покажет 17 матчей чемпионата Европы по футболу / 3 февраля
- На Донбассе были ранены двое украинских военных – штаб операции Объединенных сил / 16 декабря
- Метадон на 5 млрд рублей нашли на Внуковской таможне / 17 декабря
- Прохожие спасли атакованного стаей собак школьника на Ямале / 30 января