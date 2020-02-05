Технологии: Усиление изоляции и блокировки. Правозащитники опубликовали доклад о свободе интернета в России

Правозащитная группа «Агора» и общественная организация «Роскомсвобода» опубликовали совместный доклад о свободе интернета в России. Авторы пишут, что за 2019 год возросло количество блокировок информации, усилилось давление на IT-бизнес и сократилось количество уголовных дел связанных с активностью в интернете.
В 2019 году в России вступили в силу несколько законов, направленных на ограничение свободы в интернете. Сначала – о неуважении к власти. Затем – о суверенном интернете, то есть о возможности в случае необходимости изолировать рунет от внешнего мира.
Закон об изоляции рунета хоть и вступил в силу, но пока не успел отразиться на жизни обычных пользователей. Результат же закона о неуважении к власти – несколько десятков штрафов, например за записи или комментарии во ВКонтакте. При этом авторы доклада отмечают — в прошлом году реальные сроки за публикации в интернете получило меньше людей, чем в позапрошлом. Но сроки стали серьезнее.
Среди новых трендов 2019, которые отмечают авторы доклада — правительственные шатдауны. То есть региональное или локальное отключение интернета по запросу властей. Во время протестов в Ингушетии в республике вдруг пропал мобильный интернет. Операторы отказались признать, что это произошло по требованию силовиков, но Роскомнадзор подтвердил эту информацию.
Отключения мобильного интернета повторились во время мусорных протестов в Архангельской области и во время московских акций против недопуска кандидатов до выбора в Мосгордуму. На перебои с интернетом в судах по резонансным делам жаловались и журналисты.
В целом авторы доклада подчеркивают, что Россия продолжает двигаться к изоляции и усилению контроля за пользователями. Авторы другого доклада – организации Freedom House – о свободе интернета вот уже пятый год определяют Россию в группу стран несвободного интернета вместе с Кубой, Саудовской Аравией и Китаем.
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