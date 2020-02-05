Израиль и сектор Газа продолжили обмен ударами

Израиль и сектор Газа продолжили обмен ударами

05.02.2020, 4:19, Новости дня

Израиль в ответ на атаку со стороны сектора Газа нанес авиаудары по военным объектам радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Военные Израиля заявили, что с территории сектора Газа были запущены три ракеты, а также «воздушные шары с прикрепленной взрывчаткой». Сообщалось, что ракеты упали в незаселенной местности, передает ТАСС.

Израильская авиация в ответ атаковала «несколько террористических целей». В частности, израильский удар был нанесен по объекту, где проходила сборка оружия. 

Израиль считает ХАМАС ответственным за действия против израильских граждан.

В конце января США представили план палестино-израильского урегулирования. Через пару дней после обнародования «сделки века» Израиль и сектор Газа обменялись ударами.



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