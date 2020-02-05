Эштон Катчер рассказал об отношениях с Деми Мур и ее дочерьми после выхода провокационных мемуаров актрисы

Четыре месяца прошло с момента презентации мемуаров 57-летней Деми Мур «Наизнанку» в книжном магазине Barnes & Noble в Нью-Йорке. Над ними актриса работала 9 лет. На страницах книги Деми изобличила нескольких своих экс-партнеров, в том числе 41-летнего Эштона Катчера, который сейчас женат на актрисе Миле Кунис — они вместе растят сына и дочь. Последний и самый молодой муж Деми все это время не комментировал скандальную книгу. Лишь на следующий день после ее выхода Эштон опубликовал многозначительный твит:

Я написал язвительный «твит» и уже хотел нажать кнопку «опубликовать». А потом просто увидел свою жену, сына и дочь и удалил его.

Теперь же актер решился впервые высказаться об экс-жене и падчерицах. Гостем нового выпуска подкаста Марка Мэрона WTF, который увидел свет в этот понедельник, стал как раз Эштон Катчер. В частности, он описал нынешний статус отношений с Деми:

Мы не тусуемся вместе. Все хорошо, но мы не общаемся.

Но в то же время он положительно отозвался о своих падчерицах, дочерях Деми Мур от Брюса Уиллиса — 31-летней Румер, 28-летней Скаут и 26-летней Таллуле:

Таллуле было 7 или 8 лет, а Румер 12 или 13, когда я начал встречаться с Деми. Когда мы развелись, Таллула заканчивала школу. Я помогал воспитывать их в самый сложный подростковый период. Я всегда любил их и никогда не перестану любить, уважать, желать им успеха во всем, что они делают. В то же время я им не отец. И никогда не пытался заменить им отца. Я всегда уважал Брюса и считаю его замечательным человеком. Если они не захотят меня видеть, я не собираюсь навязываться, но они все хотят, и это здорово.

Румер Уиллис, Эштон Катчер и Деми Мур, 2010 год

Румер Уиллис, Деми Мур и Таллула УиллисНапомним, работа над книгой «Наизнанку» была объявлена еще в 2010 году, когда Деми была замужем за Эштоном Катчером. Первоначально планировалось выпустить мемуары в 2012-м, но в 2011-м Деми объявила о разводе и вопрос о книге до поры до времени не поднимался. Тем более, что и добавить на счет своего экс-супруга Деми было что. В частности, в автобиографии Деми поименно назвала девушек, с которыми Эштон ей изменял, и раскрыла обстоятельства их ссор, рассказала о замершей беременности на 6-м месяце, которая случилась незадолго до того, как она узнала о неверности мужа, и прочих драматических моментах жизни. В мемуарах Деми также рассказала всю правду о своих непростых отношениях с матерью и о своих других браках — с Фредди Муром и Брюсом Уиллисом.

Вскоре после того, как мы начали встречаться, мы отправились в романтическое путешествие на День святого Валентина в Мексику. За ужином Эштон выпил бокал красного вина и сказал: «Я не знаю, действительно ли алкоголизм существует — думаю, все дело в умеренности». Я тогда не думала, что он просто молодой парень, который не понимает, о чем говорит, а просто хотела ему понравиться. И тогда я выпила пива и вина впервые за 20 лет,

— рассказала Деми, намекнув, что именно Эштон подтолкнул ее к выпивке. А после выкидыша Эштон обвинил Деми, что это произошло из-за алкоголя и сигарет. И тогда актриса с головой ушла в выпивку:

Алкоголь заглушал мою боль, но потом это вышло из-под контроля. На 45-летии Джо Фрэнсиса в Пуэрто-Вальярте я настолько напилась, что потеряла сознание и чуть не утонула в джакузи. Несмотря на то что тогда Эштон был на меня очень зол, но ведь он сам подталкивал меня в этом направлении. Он даже сфотографировал меня, когда я лежала головой на унитазе. Ему это казалось смешным, но мне было стыдно.

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