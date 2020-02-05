Внимание к деталям: королева Елизавета II оригинально поддержала отъезд в Канаду Меган Маркл и принца Гарри

Вчера, 3 февраля, королева Елизавета II наконец вернулась с новогодних каникул и совершила свой первый публичный выход, не считая мимолетных появлений на воскресных службах в Сандрингеме. 93-летняя королева посетила национальную авиабазу Мархам в Норфолке, неподалеку от ее резиденции в Сандрингеме. Причем это не только первое официальное появление Ее Величества за шесть недель, но и первое после «мегзита» — так в сети прозвали отъезд в Канаду Меган Маркл и принца Гарри с сыном Арчи.

На авиабазу Елизавета II приехала в кремово-розовом комплекте из кофты, юбки, пальто и шляпки одного узора, к которому акцентами послужили черные перчатки, сумочка, туфли, а также несколько нитей жемчуга и брошь в виде банта. Несмотря на прохладную погоду, королева предпочла не утепляться — напомним, она стала первой из британских монархов, кто отказался носить натуральный мех. Но внимание интернет-пользователей и журналистов привлек не этот гармоничный образ, а другой, который королева предпочла надеть днем ранее. Королева Елизавета II на авиабазае в Норфолке (3 февраля 2020)

В минувшее воскресенье, 2 февраля, Елизавета II по традиции почтила своим присутствием еженедельную церковную службу в Церкви святых Петра и Павла в Сандрингеме (там же в конце декабря 2019-го прошла рождественская служба — на нее съехались Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми, принц Эндрю, сестры — принцессы Беатрис и Евгения и многие другие). Туда она приехала в ярко-голубой шляпке и пальто в тон, к которому была приколота брошь в виде снежинки, усыпанной бриллиантами. Знатоки королевской семьи вспомнили, что эту брошь Елизавете II подарил бывший генерал-губернатор Канады Дэвид Джонстон в 2017 году, и предположили, что это немой знак поддержки внука, его невестки и правнука, переехавшим в Канаду в январе этого года.

Другие секреты стиля и жизни королевы читайте в нашей подборке цитат из новой книги ее стилиста Анджелы Келли.

Королева Елизавета II на службе в Сандрингеме (2 февраля 2020) Та самая брошь в виде снежинки

Напомним, поздним вечером 8 января этого года герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное заявление о своем желании начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган не только отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и планируют зарабатывать самостоятельно, но и хотят сфокусироваться на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой. Следующие две недели «мегзит» бушевал вовсю: Меган успела нанести визит в лондонский приют для животных как раз перед вылетом в Канаду, а потом улетела на другой континент вместе с сыном.

18 января стало известно, что Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов — в основном, за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус, из которой на той неделе был уволен весь персонал. А на следующий день после этого известия герцог Сассекский совершил первый после этих новостей официальный выход. Он посетил благотворительный ужин фонда Sentebale в ресторане The Ivy, где выступил с большой речью после всех январских событий. Меган же все это время активно встречалась с благотворительными организациями (именно в этом направлении они с мужем и хотят дальше работать), тогда как королевские мероприятия для нее теперь не являются обязательными. Так, 15 января она посетила центр Downtown Eastside Women’s Centre и организацию Justice for Girls в Ванкувере.

На днях HELLO! попытался разобраться, как принц Гарри решился на автономию от королевы Елизаветы II, какова в этом роль Меган Маркл, а также где и на что они теперь будут жить.

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