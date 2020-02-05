Опрос Gallup: 49% американцев одобряют действия президента Трампа

Рейтинг общественной поддержки президента Дональда Трампа достиг исторического рекорда. К такому выводу пришли социологи из агентства Gallup, опубликовавшие результаты очередного опроса общественного мнения во вторник.
Согласно результатам опроса, который проводился накануне окончания разбирательства в Сенате по импичменту президента, рейтинг поддержки Трампа достиг рекордной отметки в 49%. С момента избрания Дональда Трампом президентом рейтинг его поддержки постоянно держался между 40 – 45%. В последние три месяца рейтинг президента в среднем составлял 43%.
Вопрос о том, достоин ли Трамп переизбрания на второй срок разделил американское общество ровно на две половины.
Рейтинг Трампа вырос благодаря республиканцам и независимым избирателям. На сегодняшний день 94% членов Республиканской партии одобряют действия президента – это на 6% выше в сравнении с результатами предыдущего опроса, проведенного Gallup. Популярность президента среди независимых избирателей также выросла на 3 процентных пункта, составив 42%.
Среди демократов наблюдается обратная картина – рейтинг президента среди этой категории избирателей упал на 3 процентных пункта до 7%.
Опрос Gallup проводился с 16 по 29 января, во время разбирательства в Сенате по импичменту Дональда Трампа. Ожидается, что сенаторы оправдают президента и не допустят его отстранения от власти.
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Русская служба «Голоса Америки»
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