Новейший танк Т-90М «Прорыв» прошел госиспытания

Завершены госиспытания танка Т-90М «Прорыв», сообщил «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).
Как информирует предприятие-разработчик, испытания «успешно завершены». Корпорация заключила контракты с Минобороны, которые сейчас «находятся в стадии выполнения».
Объявление о завершении испытаний сделано в преддверии выставки Defexpo India-2020, передает РИА «Новости».
В октябре «Уралвагонзавод» рассказал, что модернизированный танк Т-90М может стать основным боевым танком в Вооруженных силах России.
В июне был подписан «госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А с приведением к виду Т-90М».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин объяснил предложение внести в Конституцию две новации в соцсфере / 22 января
- Компания Brilliance привезет в Россию обновленный кроссовер V3 / 5 декабря
- Мать лубянского стрелка Манюрова сообщила, что сын «общался с какими-то арабами» / 23 декабря
- Фигуристы Синицына и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду / 25 января
- Политика: Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам РФ на Ближнем Востоке / 24 января
- Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы быть с женой и сыном / 21 января
- Денисова обратилась к Москальковой, чтобы к арестованному в Крыму Приходько допустили священника / 2 января
- В Союзе журналистов Украины призвали власти включить в список на обмен Семену / 18 декабря