Новейший танк Т-90М «Прорыв» прошел госиспытания

Новейший танк Т-90М «Прорыв» прошел госиспытания

05.02.2020, 3:58, Новости дня

Завершены госиспытания танка Т-90М «Прорыв», сообщил «Уралвагонзавод» (входит в Ростех).

Как информирует предприятие-разработчик, испытания «успешно завершены». Корпорация заключила контракты с Минобороны, которые сейчас «находятся в стадии выполнения».

Объявление о завершении испытаний сделано в преддверии выставки Defexpo India-2020, передает РИА «Новости».

В октябре «Уралвагонзавод» рассказал, что модернизированный танк Т-90М может стать основным боевым танком в Вооруженных силах России.

В июне был подписан «госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танка Т-90А с приведением к виду Т-90М».



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