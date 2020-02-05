Мнение: Письмо: «Соблюсти интересы ребенка»

Вот здесь экономически самостоятельная женщина, которая пытается понять, где проходят ее границы в отношениях с отцом ребенка.

stakan_meda

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Пишу с надеждой на разбор.

Четыре года назад к нам в компанию пришел С. Сначала он мне не понравился, но через год я узнала что он живет с двумя маленькими дочерьми, это сработало как крючок. Я нафантазировала ответственного отца, брошенного непутевой женой и немного поплыла. Надев корону Спасательницы я вскоре увидела его во сне, во сне же влюбилась и инициировала сближение наяву.

(Здесь у автора очень интересно часики тикают. Ей 37 и часики, в общем-то, почти взрываются, но она их как-то завалила подушками, чтобы не слышать. В результате влюбилась в отца двух маленьких дочек. Очаровал ее образ мужчины с маленькими девочками на руках. Но это и понятно. Это фетиш любой здоровой психически женщины)

Все быстро закрутилось, через неделю я познакомилась с его детьми, а через пару месяцев активных свиданий я уже на стену лезть была готова от передоза в моей жизни С и улетела сразу после НГ в теплые края.

Когда С подглядел стоимость билетов, то на голубом глазу с упреком сказал что за такие деньги мы тут могли бы отлично провести время. Я спокойно брала на себя все наши расходы и готова была вкладываться финансово намного больше, но такая незамутненность меня сильно раздражала.

К тому времени я уже разочаровалась в С и как в отце. Весь быт и финансы держатся на его матери, а он скорее как старший брат своим детям, водит их в школу, ходит с ними гулять, не беспокоится во сколько они засыпают и что смотрят, лишь бы не мешали ему.

Вернулась я с намерением расстаться с С. и тут узнала что беременна. К тому моменту мне было 37, о своих детях я не мечтала, прикрываясь зеленым виноградом.

С. о беременности я сообщила сразу и спустя еще немного времени сказала что не могу больше с ним встречаться, мол появится ребенок – сам решай насколько захочешь с ним общаться. Один раз ближе к середине беременности мы встретились в кафе, я показала ему фотки УЗИ, сказала пол и все такое. Он сказал что хотел бы съездить на УЗИ со мной, но как только я представляла как я заезжаю за ним на работу, как мы едем на моей машине в найденную мной клинику, как я оплачиваю процедуру, а он стоит рядом с самодовольным видом, так мне хотелось высадить его из машины еще до того как он туда сядет.

(Вот здесь у нее есть ЗВ по отношению к мужчине. Он к ней довольно равнодушен и она это понимает. Поэтому и она перегорела к нему. Долго вкладывалась, не получила ничего в ответ и остыла. Но она не понимает, что она остыла от отсутствия обратной связи, оплетается ЗВ и это ее основная проблема в отношениях с этим мужчиной. Дальше увидите, как это ей мешает. А в остальном она права. Ребенку рада, а таскать за собой бесполезного и не очень мотивированного мужика не хочет)

На работе мы конечно виделись мельком регулярно, так что он был в курсе что беременность на месте. Все это время он со мной здоровался, меня трясло уже от невозможности спрятаться от его назойливых приветов. Я накручивала себя что он может начать качать права по поводу ребенка и вообще портить мне жизнь. Ненавидела его.

(Ее чувства вполне понятны. Иметь общего ребенка очень приятно с любимым мужчиной. А когда с мужчиной быть не хочется и ему с вами тоже, то общее родительство — это источник проблем. Однако, здесь ничего не поделаешь. Беременность от него скрыть было нельзя, поскольку они вместе работают. Ну и ненавидеть его, конечно, не за что. Он молодец, что сделал ребенка. Благодаря ему она теперь не останется бездетной теткой. Спасибо ему надо сказать и все)

Потом родился чудесный малыш очень похожий на папу. Сразу после родов меня отпустило, я написала С что все норм, все живы и он может прийти через некоторое время если хочет. Ребенка я записала только на себя, С. был не против.

(Она чувствует долг перед ним, отчитывается, приглашает. А могла бы ничего ему не говорить, пусть сам шевелится, если ему вдруг надо. Вот где у автор границы съезжают и сейчас посмотрим, почему)

Мы снова начали встречаться у меня. Я работала дома. Первое время, пока я искала няню, мне очень помогала мать С, она часто приезжала с детьми С, он сам приходил после работы и иногда оставался ночевать. Я какое-то время жила иллюзией, что мы сможем жить семьей, чтобы у ребенка был отец. Мой штурман развернулся вовсю, я пыталась переделать детей, организовать всем досуг, здоровое питание и так далее. Абсолютно все расходы были на мне, С. походя мне сказал что взять с него нечего, но сам брать не стеснялся и даже пытался небезуспешно направлять мои мысли в сторону нужных ему вещей.

(Ну вот и причина. Ей захотелось «полноценной семьи» или ее иллюзию и она начала все организовывать. Лучше было бы справляться без матери его и без него. У них и так двое детей, совсем не обязательно тянуть их щипцами в свою семью. Нужно очень хорошо различать — мужчина рвется общаться с ребенком или вы его тянете. Когда речь о новорожденном, а у мужчины есть уже дети, многие относятся к новому ребенку довольно равнодушно, если не хотят жить вместе с матерью, и никого никуда не нужно тянуть. Другое дело мужчина, который уже вырастил ребенка до какого-то возраста, он уже не просто биологический отец, он полноценный отец и, конечно, хочет общения с ребенком)

Регулярно возникали конфликты. Я находилась в состоянии почти постоянного раздражения на С. Иногда он оставался с ребенком, пока я галопом проносилась по супермаркетам скупая памперсы и еду для нас. Когда его родственники приехали посмотреть на малыша, С. настойчиво под предлогом заботы обо мне предлагал мне, после того как я помыла полы, прогуляться до магазина за тортом, подышать воздухом. Хотя он только что пришел с улицы, и был очень недоволен когда за тортом пришлось идти ему.

(Она копит анти-шкатулку, чтобы иметь право отделаться от него. Хотя она и так имеет полное право не звать в свой дом мужчину, который бесполезен для нее и не особенно туда стремится. То есть получается, что он делает ей одолжение — приезжает к ребенку, а она сама делает ему одолжение — приглашает к ребенку. Вот это типичный нахлест границ, причина которого ее корона. Видите почему?)

С. постоянно пытался показать мне кто хозяин в моем доме. Мог сказать: «У меня должны быть ключи от твоей квартиры, там живет мой ребенок». Меня коробило и я начинала презирать его еще больше.

(Она сама тянет его в «полноценную семью» и злится, что он чувствует себя там хозяином)

Со временем все становилось хуже. Как то раз С ночевал у меня, я проснулась в 6 утра от высокой температуры малыша. Проснувшийся С сообщил мне что «у тебя заболел ребенок» и велел нести ему мокрые салфетки чтобы обтереть ребенка. Я салфеток не дала и вызвала скорую. Скорая приехала быстро, успокоили что это ОРВИ, велели ждать педиатра. Утром С пошел на работу. В 10 пришла врач и выписала направление в больницу с подозрением на пневмонию. Мы с няней поехали в больницу, там в приемном покое врач сказала что не нужно ложиться в инфекционку, можно лечится дома и мы поехали обратно, было уже к вечеру, я позвонила С и попросила приехать и побыть с ребенком пока я сгоняю в аптеку и куплю все что нужно для лечения. С приехал, я в течение получаса съездила в аптеку и вернулась, купив ингаляторы и прочее нужное и ненужное. Захожу в квартиру и С мне с порога объявляет что он раздел ребенка и ОБТЕР ВЛАЖНЫМИ САЛФЕТКАМИ. Я его ненавидела.

(К сожалению, если у ребенка два родителя, то время от времени возникают конфликты на тему: как лечить, чем кормить. Лучше, если в этих ситуациях оба будут выполнять рекомендации врачей. Но такие конфликты неизбежны, даже если вы воспитываете ребенка вместе с любимым и любящим мужем. И с бабушками-дедушками такие конфликты возникают, они тоже имеют право голоса, если принимают активное участие в воспитании детей)

После таких конфликтов мы не общались по несколько месяцев, потом снова сходились и снова не общались. Примерно через полтора года я купила квартиру в области недалеко от нашего города, когда я сказала С об этом, он не мог скрыть раздражения, сказал «ну вы молодцы» я спросила «Кто мы?» Ответ : «Ну ты, он» кивок на ребенка.

(Он тоже чувствует свою обязанность — приезжать к ребенку. И ему не хочется тащиться далеко. А она ведет себя как заложница выдуманного долга)

Во время перемирий С пытался подкатить ко мне, с ребенком ему откровенно скучно, он готов играть с ним когда я сижу с ними, но у меня нет на это времени и желания: когда есть кому потусить с малышом, мне есть чем заняться по дому или работе. Когда мы приезжали в город в последний раз, я позвонила С, попросила нас встретить, он встретил, занес сумки и сказал что придет через неделю. Через неделю пришел, с порога «Ну дай я тебя хоть обниму» я говорю «Не надо меня обнимать» С: «Я не тебе, я ребенку». Больше в тот приезд он не приходил, хотя знал что через полтора месяца мы уедем снова надолго.

(Конечно ему неприятно приезжать в дом бабы, которая относится к нему так враждебно. А она считает, что одарила его ребенком. Ей кажется, что это большое счастье — стать отцом ее малыша. Хотя биологически любой почти мужчина может стать отцом сотен малышей, ничего при этом к ним не испытывая)

Месяца через два на НГ позвонил мне в пять минут первого чтобы поздравить, я взяла трубку, слушала его протокольные поздравления, потом как всегда начались какие –то дурацкие картинки в ВК, и я его снова как всегда забанила.

Если бы он вышел с предложением общаться с ребенком, я бы согласилась, обсудив регулярность и место встреч, но он пытается навести мосты со мной и я не понимаю надо ли мне ради малыша все таки выстраивать приятельские отношения с С. Может быть С. пытается помириться со мной чтобы иметь возможность общаться с ребенком? Нужен ли ему этот ребенок? Я вижу что это все лазы в голову, пытаюсь держаться в своих границах, но подозреваю что трактором прокладываю свои границы по интересам своего ребенка.

(У ребенка нет пока таких интересов. Это высосанная из пальца проблема, штурманский лаз в будущее ребенка, вместо того, чтобы воспитывать его в настоящим, в тех условиях, которые есть. Пусть отец сам решает, хочет он принимать участие или не хочет, без щипцов, иначе получается, что автор затаскивает отца к себе, а потом бесится, что тот хочет больше комфорта. Не надо никого затаскивать к себе никогда и не будете выполнять ничьих условий)

Дорогая Эволюция! Как в этой ситуации соблюсти интересы ребенка? Вдруг я своим штурманством лишаю ребенка нормального отца? Или я права и не нужен мальчику такой пример? Могу ли я решать общаться им или нет?

(Мальчику не нужна озверевшая от раздражения мать и отец, чувствующий себя провинившимся. Вы со своей стороны можете быть мальчику матерью, а отца оставьте в покое, не действуйте за него. Штурманы либо выгоняют отцов и не подпускают к детям, либо затаскивают их и вынуждают приходить, но никак не получается действовать в границах. В границах — это убрать все щипцы, вылезти из чужих голов, и отвечать по факту запроса, учитывая свои интересы и законные права. Если у человека есть реальный запрос, собственный, а не под щипцами, он готов сам вкладываться и никаких дополнительных условий не отжимает)

Спасибо Вам за все что Вы делаете.

Источник: Эволюция

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