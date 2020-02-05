КГБ Белоруссии раскрыло подробности «сахарного дела»

Глава отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек рассказал подробности дела против «сахарной мафии» – руководителей заводов по производству сахара.

Бычек заявил, что каждый год «суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов», они «зависели от вклада каждого участника преступной схемы в ее деятельность», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Сообщается, что в 2019 году из-за действий «сахарной мафии» Белоруссия недополучила почти 70 млн долларов. Из этой суммы 63 млн долларов приходится на снижение выручки от экспорта сахара.

В «мафию» входил и «легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 1990-х и 2000-х» экс-замглавы ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня. Была представлена видеозапись, на которой Тихиня, как утверждается, получает деньги от представителя российских коммерческих структур.

Кроме того, в РФ была создана компания-«прокладка» для поставки сырья «Полимир». В Белоруссии был создан завод-монополист по производству мешков, который в итоге вышел в работе в ноль, прибыль досталась посреднику в России.

Против коммерсантов и чиновников, задействованных в преступных схемах, открыты дела по статьям УК Белоруссии о взяточничестве. Задержанные, которые могут получить до 15 лет тюрьмы, дают признательные показания.

Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко 4 февраля подтвердил задержания директоров сахарных заводов и обещал, что в ближайшее время КГБ подробно расскажет об этом деле.

Лукашенко обвинил директоров сахарных заводов в продаже по бросовым ценам сахара через торговый дом в Москве.

Газета ВЗГЛЯД объясняла в чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли, в которой ситуация во многом напоминает конфликт вокруг стоимости российской нефти для белорусских НПЗ.





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