Мнение: Новые санкции

Немецкая газета "Хандельсблатт" сообщила, что в феврале-марте Конгресс и Сенат США намерены ввести новые санкции против Северного потока-2, причем введены они будут в том числе и против покупателей газа, который может поставляться по этому газопроводу.
Цель санкций очевидна — окончательно похоронить проект и закрыть его. И будем откровенны — цель вполне реалистичная.
Источник: Эль Мюрид
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