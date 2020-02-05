Мнение: Новые санкции

Немецкая газета "Хандельсблатт" сообщила, что в феврале-марте Конгресс и Сенат США намерены ввести новые санкции против Северного потока-2, причем введены они будут в том числе и против покупателей газа, который может поставляться по этому газопроводу.

Цель санкций очевидна — окончательно похоронить проект и закрыть его. И будем откровенны — цель вполне реалистичная.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет