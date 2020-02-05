Жертвами коронавируса в Китае стали почти 500 человек

Из-за пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, на материковой части Китая умерли 490 человек, сообщил китайский госкомитет по делам здравоохранения.
Число подтвержденных случаев заражения – 24 тыс. 324, передает РИА «Новости».
При этом портал «Ванъи» сообщал о 491 погибшем с учетом одной жертвы в Гонконге, передает ТАСС.
Власти Китая сообщают, что 3 тыс. 219 человек находятся в тяжелом состоянии.
892 человека выписаны из больниц.
Число предполагаемых случаев заболевания превысило 23,2 тысячи.
В провинции Хубэй (административный центр – Ухань, откуда и началось распространение коронавируса) заболели 16,6 тыс. человек, 479 стали жертвами коронавируса.
Напомним, ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Заболевание выявлено более чем в 20 странах, в том числе в России.
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