Жертвами коронавируса в Китае стали почти 500 человек

Жертвами коронавируса в Китае стали почти 500 человек

05.02.2020, 3:12, Новости дня

Из-за пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, на материковой части Китая умерли 490 человек, сообщил китайский госкомитет по делам здравоохранения.

Число подтвержденных случаев заражения – 24 тыс. 324, передает РИА «Новости».

При этом портал «Ванъи» сообщал о 491 погибшем с учетом одной жертвы в Гонконге, передает ТАСС.

Власти Китая сообщают, что 3 тыс. 219 человек находятся в тяжелом состоянии.

892 человека выписаны из больниц.

Число предполагаемых случаев заболевания превысило 23,2 тысячи.

В провинции Хубэй (административный центр – Ухань, откуда и началось распространение коронавируса) заболели 16,6 тыс. человек, 479 стали жертвами коронавируса.

Напомним, ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Заболевание выявлено более чем в 20 странах, в том числе в России.



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