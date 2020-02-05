Самолет ВКС из Уханя дозаправился на аэродроме Восточного военного округа

Самолет ВКС, везущий из китайского Уханя 64 россиян, совершил дозаправку на аэродроме Восточного военного округа. Затем он продолжил полет в Тюмень, где россияне пройдут двухнедельные карантинные мероприятия.
Это уже второй борт, перевозящий граждан РФ из охваченного эпидемией Китая на родину, напоминает РИА Новости. Первый самолет вывез 82 человека. Врачи проверили состояние их здоровья во время полета. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболевших среди них нет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кадыров создал в Чечне консультативный совет / 21 января
- Новосад: Не поддерживаю идею отдельного ВНО по медиаграмотности / 20 января
- ДНР предложила Киеву провести обмен пленными до конца года / 10 декабря
- Автоновости: Официально представлен обновленный спорткар Jaguar F-Type / 3 декабря
- В правительстве Германии уверены, что «Северный поток – 2» будет достроен / 23 декабря
- Роналду сфотографировался с семьей после получения премии Globe Soccer Awards / 30 декабря
- За махинации с билетами РЖД трех хакеров приговорили к реальным срокам / 25 декабря
- Памятную плиту со странной надписью установили на памятнике в Югре / 9 декабря