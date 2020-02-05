Самолет ВКС из Уханя дозаправился на аэродроме Восточного военного округа

Самолет ВКС из Уханя дозаправился на аэродроме Восточного военного округа

05.02.2020, 3:06, Новости дня

Самолет ВКС, везущий из китайского Уханя 64 россиян, совершил дозаправку на аэродроме Восточного военного округа. Затем он продолжил полет в Тюмень, где россияне пройдут двухнедельные карантинные мероприятия.

Это уже второй борт, перевозящий граждан РФ из охваченного эпидемией Китая на родину, напоминает РИА Новости. Первый самолет вывез 82 человека. Врачи проверили состояние их здоровья во время полета. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболевших среди них нет.

Источник: Вести



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