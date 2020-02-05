«Валенсия» без Черышева не смогла выйти в полуфинал Кубка Испании

«Валенсия» без Черышева не смогла выйти в полуфинал Кубка Испании

05.02.2020, 3:06, Новости дня

В Гранаде одноименная команда встречалась с "Валенсией" в рамках 1/4 финала Кубка Испании по футболу. Хозяева поля добились непростой победы со счетом 2:1 и стали первыми полуфиналистами турнира.

В составе "Гранады" дубль оформил Роберто Сольдадо, отличившийся с игры и с пенальти. У гостей единственный гол оказался на счету Родриго.

Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев участия в игре не принимал. Ранее у него диагностировали травму задней поверхности бедра.

Источник: Вести



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