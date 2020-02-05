Зеленский придумал, как использовать полученные от «Газпрома» деньги

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением направить 2,9 миллиарда долларов, полученные в рамках соглашений по продолжению транзита газа от "Газпрома", на развитие медицины и реализацию в стране инфраструктурных проектов. Такая информация появилась на сайте Офиса президента.
Как отмечает глава украинского государства, планируется направить средства на медицинскую сферу и энергоэффективность, а также на строительство дорог и другие инфраструктурные проекты.
Зеленский предложил правительство подготовить необходимые документы в течение двух недель, сообщает РИА Новости.
30 декабря 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" подписали пакет соглашений относительно продолжения поставок газа через Украину, в том числе транзитный контракт сроком на 5 лет. Обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" по вердикту Стокгольмского арбитража выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Коронавирус в Забайкалье: школы закрыли, массовые мероприятия ограничат / 31 января
- Гравитационные волны помогут понять, как Вселенная избежала самоуничтожения / 4 февраля
- Названо число неправильно питающихся россиян / 3 декабря
- МОК поддержал решение ВАДА по санкциям против России / 9 декабря
- Петросян прокомментировал слухи о женитьбе на 30-летней помощнице / 11 декабря
- В Пентагоне заявили, что Украина получила военную помощь в полном объеме / 17 января
- Похитившая и убившая ребенка няня признана невменяемой / 25 декабря
- В РФ осенью появятся кроссоверы обновлённые Infiniti QX50 и QX80 / 28 января