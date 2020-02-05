Зеленский придумал, как использовать полученные от «Газпрома» деньги

Зеленский придумал, как использовать полученные от «Газпрома» деньги

05.02.2020, 3:06, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением направить 2,9 миллиарда долларов, полученные в рамках соглашений по продолжению транзита газа от "Газпрома", на развитие медицины и реализацию в стране инфраструктурных проектов. Такая информация появилась на сайте Офиса президента.

Как отмечает глава украинского государства, планируется направить средства на медицинскую сферу и энергоэффективность, а также на строительство дорог и другие инфраструктурные проекты.

Зеленский предложил правительство подготовить необходимые документы в течение двух недель, сообщает РИА Новости.

30 декабря 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" подписали пакет соглашений относительно продолжения поставок газа через Украину, в том числе транзитный контракт сроком на 5 лет. Обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" по вердикту Стокгольмского арбитража выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов.

Источник: Вести



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