Мнение: Пропаганда спасения

Который день пропаганда кормит россиян планом вывоза из китайского Уханя российских граждан. Самолетами военно-космических сил России. С особым упором на слово «космические». Для важности.
Принято решение … Путин поручил! Идет подготовка … Скоро вылетят … И вот, наконец, сегодня – первый российский самолет вылетел в Ухань.
Вся эта многодневная растянутая пропаганда вместо быстрый договоренностей с властями Китая, имеет только одну цель – день за днем кормить граждан инфой об особой заботе властей России.
Между прочим, немецкие «Люфтваффе» вывезли немецких граждан из Китая уже 1 февраля. Без особого шума. Быстро, четко эффективно. «Квадратиш, практиш, гут». Потому что государство обязано это делать. И точка.
У нас же путинские развели кисель — власти подают то, что они обязаны делать за зарплату, которую им платят граждане как едва ли не как героизм, особую заботу Путина о населении. Но это их работа. И только. Которую они делают медленно. Не так, как нужно.
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Пора улетать на небо»: Евгения Петросяна «похоронили» после брака с молодой / 22 декабря
- Гапон: страсть и вера, тщеславие и невежество / 22 января
- «Целые сутки донимали»: Лещенко пострадал из-за раздутой истории с Бузовой / 4 декабря
- Убийство Шеремета: полиция задержала подозреваемых / 12 декабря
- День Вооруженных Сил Украины: топ-10 ярких видео про украинских героев / 6 декабря
- Наука: Дети копируют взрослых с умом / 27 января
- Муж финалистки «Битвы экстрасенсов» стал жертвой кражи / 14 января
- Висящее на стене ружьё вот-вот выстрелит / 6 декабря