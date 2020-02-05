Мнение: Пропаганда спасения

Который день пропаганда кормит россиян планом вывоза из китайского Уханя российских граждан. Самолетами военно-космических сил России. С особым упором на слово «космические». Для важности.

Принято решение … Путин поручил! Идет подготовка … Скоро вылетят … И вот, наконец, сегодня – первый российский самолет вылетел в Ухань.

Вся эта многодневная растянутая пропаганда вместо быстрый договоренностей с властями Китая, имеет только одну цель – день за днем кормить граждан инфой об особой заботе властей России.

Между прочим, немецкие «Люфтваффе» вывезли немецких граждан из Китая уже 1 февраля. Без особого шума. Быстро, четко эффективно. «Квадратиш, практиш, гут». Потому что государство обязано это делать. И точка.

У нас же путинские развели кисель — власти подают то, что они обязаны делать за зарплату, которую им платят граждане как едва ли не как героизм, особую заботу Путина о населении. Но это их работа. И только. Которую они делают медленно. Не так, как нужно.

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Источник: СерпомПо

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