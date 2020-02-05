Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в туалете в Москве

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в туалете в Москве

05.02.2020, 2:30, Новости дня

Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве полицейского Андрея Райского, сообщают информационные агентства.

Дело рассматривалось в Мосгорсуде. Присяжные считают, что Муратов заслуживает снисхождения, передает РИА «Новости».

По версии следствия, в 2018 году на станции метро «Курская» 23-летний Райский остановил пьяного Муратова и повел в отдел полиции. По пути они зашли в служебный туалет, где Муратов выхватил у полицейского пистолет. Муратов выстрелил Райскому в голову и сбежал.

Защита утверждала, что полицейский мог сам застрелить себя.

Российское гражданство Муратову предоставили около 12 лет назад. Он все еще не в полной мере владеет русским языком. В суде уроженец Киргизии пользуется услугами переводчика.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика