Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в туалете в Москве

Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве полицейского Андрея Райского, сообщают информационные агентства.

Дело рассматривалось в Мосгорсуде. Присяжные считают, что Муратов заслуживает снисхождения, передает РИА «Новости».

По версии следствия, в 2018 году на станции метро «Курская» 23-летний Райский остановил пьяного Муратова и повел в отдел полиции. По пути они зашли в служебный туалет, где Муратов выхватил у полицейского пистолет. Муратов выстрелил Райскому в голову и сбежал.

Защита утверждала, что полицейский мог сам застрелить себя.

Российское гражданство Муратову предоставили около 12 лет назад. Он все еще не в полной мере владеет русским языком. В суде уроженец Киргизии пользуется услугами переводчика.

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