Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в туалете в Москве

Уроженец Киргизии Нурлан Муратов признан присяжными виновным в убийстве полицейского Андрея Райского, сообщают информационные агентства.
Дело рассматривалось в Мосгорсуде. Присяжные считают, что Муратов заслуживает снисхождения, передает РИА «Новости».
По версии следствия, в 2018 году на станции метро «Курская» 23-летний Райский остановил пьяного Муратова и повел в отдел полиции. По пути они зашли в служебный туалет, где Муратов выхватил у полицейского пистолет. Муратов выстрелил Райскому в голову и сбежал.
Защита утверждала, что полицейский мог сам застрелить себя.
Российское гражданство Муратову предоставили около 12 лет назад. Он все еще не в полной мере владеет русским языком. В суде уроженец Киргизии пользуется услугами переводчика.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экс-министры Топилин и Скворцова получили новые посты в Пенсионном фонде и ФМБА / 23 января
- Глава МИД Ирана напомнил Трампу — нанесение ударов по культурным объектам — это военное преступление / 5 января
- Опубликовано видео с места стрельбы в суде Новокузнецка / 16 января
- На днях в интернете появился первый официальный трейлер о фильме про Джеймса Бонда / 3 декабря
- На Новый год на улицы Москвы вышли 2,7 млн человек / 1 января
- Москалькова направила в комиссию по помилованию рекомендации относительно Иссахар / 27 января
- Bild — из-за проблем с бронетехникой немецкие командиры используют на учениях обычные автомобили / 28 января
- ПЦУ не против переноса даты празднования Рождества – Епифаний / 4 января