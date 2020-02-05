Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова – постпред президента

Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова – постпред президента

05.02.2020, 2:30, Новости дня

Киев не планирует возобновлять подачу воды в аннексированный Крым. Об этом представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил в Facebook 4 февраля. 

Кориневич рассказал, что 11 – 12 февраля в Херсонской области пройдет выездное заседание комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. 

В ходе этого визита члены комитета планируют посетить  контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», а также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, которая дамба находится «в непосредственной близости к КПВВ», добавил он. 

«Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией возле админграницы с временно оккупированной АР Крым», – подчеркнул постпред президента. 

Он назвал спекуляциями сообщения о возможном возобновлении поставок воды в аннескированный Крым и информацию, что заседание комитетав Херсонской области якобы связано с этим. 

У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим…

Posted by Anton Korynevych on Teisipäev, 4. veebruar 2020

О том, что 11 – 12 февраля к дамбе Северо-Крымского канала отправляется «комиссия», которая будет «осматривать» канал и «решать вопрос возобновления поставок воды в Крым, 4 февраля в Twitter заявил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Он ссылася на неподтвержденные данные источников в Кабмине. 

За поки що неперевіреною інформацією від джерела з Кабміну стало відомо, що 11-12 лютого на дамбу біля смт. Чаплинка Херсонської області вирушає комісія оглядати Північно-Кримський канал і вирішувати питання відновлення постачання води до Криму.

— Андрій Білецький (@BiletskyAndriy) February 4, 2020

По словам председателя бюджетного комитета Верховной Рады нардепа от «Слуги народа» Юрия Аристова, украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января.

«Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину. – «ГОРДОН»), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», – сказал нардеп. 

На видео указано, что разговор «Схем» с Аристовым состоялся 17 октября 2019 года.

В Совфеде РФ назвали «здравой» идею о продаже воды в Крым.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика