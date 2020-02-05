Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова – постпред президента

Киев не планирует возобновлять подачу воды в аннексированный Крым. Об этом представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил в Facebook 4 февраля.

Кориневич рассказал, что 11 – 12 февраля в Херсонской области пройдет выездное заседание комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ходе этого визита члены комитета планируют посетить контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», а также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, которая дамба находится «в непосредственной близости к КПВВ», добавил он.

«Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомления с ситуацией возле админграницы с временно оккупированной АР Крым», – подчеркнул постпред президента.

Он назвал спекуляциями сообщения о возможном возобновлении поставок воды в аннескированный Крым и информацию, что заседание комитетав Херсонской области якобы связано с этим.

У зв‘язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим… Posted by Anton Korynevych on Teisipäev, 4. veebruar 2020

О том, что 11 – 12 февраля к дамбе Северо-Крымского канала отправляется «комиссия», которая будет «осматривать» канал и «решать вопрос возобновления поставок воды в Крым, 4 февраля в Twitter заявил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Он ссылася на неподтвержденные данные источников в Кабмине.

За поки що неперевіреною інформацією від джерела з Кабміну стало відомо, що 11-12 лютого на дамбу біля смт. Чаплинка Херсонської області вирушає комісія оглядати Північно-Кримський канал і вирішувати питання відновлення постачання води до Криму.

— Андрій Білецький (@BiletskyAndriy) February 4, 2020

По словам председателя бюджетного комитета Верховной Рады нардепа от «Слуги народа» Юрия Аристова, украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января.

«Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну (Израиль поставляет воду в Палестину. – «ГОРДОН»), они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию», – сказал нардеп.

На видео указано, что разговор «Схем» с Аристовым состоялся 17 октября 2019 года.

В Совфеде РФ назвали «здравой» идею о продаже воды в Крым.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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