Зеленский объявил, что Украина будет бороться с организацией Гюлена и это коснется «учебных заведений»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом объявил, что Украина начнет бороться с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ. Самого Гюлена (он сейчас живет в США) и нескольких его соратников Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота в стране в 2016 году.

«Мы рассмотрели вопросы безопасности и борьбы с террористической организацией FETÖ. Мы договорились и увидели, что наши мнения в такой необходимости полностью совпадают», – сказал Эрдоган на совместной с Зеленским пресс-конференции в Киеве вечером 3 февраля. Зеленский подтвердил, что на переговорах было уделено много времени запрету в Украине организации, связанной с Гюленом, «которая имеет отношение к некоторым учебным заведениям в Украине».

«Говорили очень подробно. Я знаю, что этот вопрос уже был в повестке дня между Украиной и Турцией. Много лет он не решался. Сегодня я получил очень подробные, кстати, факты от президента Эрдогана. Даже скажу вам откровенно: есть разные фамилии. Всю эту информацию я уже передал нашему руководителю Службы безопасности Украины, который должен этим вопросом заниматься», – сказал Зеленский.

Конкретные фамилии и организации, связанные в Украине с Гюленом, Зеленский не назвал. Государственное турецкое агентство «Анадолу» ранее заявляло, что FETÖ работает в Украине «под прикрытием» Международной школы «Меридиан» в Киеве и Одессе, а также через действующий в Киеве с 2013 года «Украино-турецкий культурный центр «Işık» (Syaivo).

Гюлен – 80-летний исламский богослов и проповедник. С 1999 года он живет в изгнании в Соединенных Штатах (предположительно, в штате Пенсильвания), где ему было предоставлено убежище. Власти Турции неоднократно добивались его выдачи, но США отказываются выдавать религиозного лидера. В Турции в мае 2016 года движение Гюлена «Хизмет» («Служба») было объявлено террористической организацией.

Движение спонсировало около тысячи учебных центров по всему миру, в том числе на Кавказе и в странах Центральной Азии, и помогало студентам средних школ в 150 странах изучать турецкий язык и готовиться к сдаче вступительных экзаменов в университеты. Правительство Эрдогана обвинило преподавателей этих центров в том, что они поддерживают Гюлена и выступают против властей. Многие учителя были арестованы, а тем, кто работал за границей, приказали вернуться на родину.

Сам Гюлен категорически отрицает свою причастность к попытке госпереворота в Турции.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет