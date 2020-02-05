Эксперты: Премия к рынку позволит акциям Apple расти и дальше

Российские аналитики проанализировали привлекательность акций корпорации Apple — одного из самых известных производителей различных устройств. Как стало известно, процесс роста капитализации бренда связан с оживлением на мировом рынке смартфонов, также замечено развитие в сегменте сервисов и других перспективных секторах.
В итоге, акции корпорации получили рекомендацию «Покупать», их целевая цена составила около 350 долларов, а потенциал роста – более 11 процентов. Помимо разработки устройств, Apple производит программное обеспечение для него вроде операционных систем и различных приложений. При этом, рыночная капитализация «яблочного» бренда составляет более 1,35 триллиона долларов. Благодаря сильному имени, высокому потребительскому качеству продукции и огромной лояльной аудитории Apple демонстрирует очень высокие финансовые показатели, пишет издание «ГлобалМСК». Например, квартальная выручка повысилась почти на 9% до 91,8 миллиарда долларов, что является рекордом и превышает даже прогноз на уровне 88 миллиардов долларов.
Помимо этого, эксперты отмечают повышение валовой рентабельности и показателя EBITDA. Что касается прибыли на акцию, то она выросла на 19,5 до 5 долларов. В целом, специалисты довольно оптимистичны по поводу дальнейших перспектив Apple: следует ожидать повышенный спрос на устройства компании, в частности – на iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Положительное влияние на капитализацию корпорации оказывает присутствие в перспективном секторе технологий и искусственного интеллекта.
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