Le Figaro — «двойные стандарты в действии» — французские феминистки не поддержали запуганную мусульманами школьницу

16-летняя француженка, ставшая жертвой нападок и угроз со стороны мусульман за свои высказывания об исламе в социальных сетях, не получила поддержки от феминистского сообщества страны, пишет обозреватель Le Figaro Эжени Бастье. На взгляд автора, этот случай стал ярким примером двойных стандартов прогрессистов, спешащих осуждать насилие, если оно совершено белым европейцем, и хранящих неловкое молчание, когда агрессором оказывается представитель меньшинств.



Reuters

16-летняя француженка по имени Мила вот уже две недели получает в свой адрес лавину смертельных угроз, призывов к насилию и сексистских оскорблений за неуважительные высказывания об исламе на видео, опубликованном в её аккаунте в Instagram, напоминает обозреватель Le Figaro Эжени Бастье. Можно было бы ожидать, что женщины прогрессивных взглядов единым фронтом выступят против преследователей Милы, однако многие феминистки, обычно скорые на осуждение «ужасов патриархата», «не явились по вызову», отмечает автор статьи.

Так, феминистская ассоциация Osez le féminisme! («Осмельтесь на феминизм». — ИноТВ), слишком занятая возмущением по поводу номинации на премию «Сезар» фильма Романа Полански, не нашла времени на поддержку девушки-подростка, которая до сих пор не посещает школу из-за угроз. По словам представительницы движения, ассоциация приняла решение не высказываться по этому вопросу, сочтя его «крайне сложным и деликатным».

Главный редактор интернет-версии журнала Inrocks, обычно стоящего в первых рядах, когда речь идёт о «разрушении гетеросексуального патриархата», Мари Киршен объяснила молчание своего издания занятостью репортёров другими сюжетами. Не высказались о деле Милы и журналисты интернет-издания Mediapart, предпочитающие посвящать длинные статьи «сексизму, мизогинии и гомофобии» гостей передач радиостанции France Inter.

Сеголен Руаяль — политик-социалист, без стеснения решившая разыграть феминистскую карту на выборах президента в 2022 году, — и вовсе дистанцировалась от поддержки девушки, заявив, что «не стоит делать из подростка, которому недостаёт уважения, эталон свободы слова».

Как напоминает автор статьи, эмоциональные высказывания Милы в отношении ислама стали реакцией на оскорбления, которым она подвергалась со стороны мусульман за свою гомосексуальную ориентацию. И если «импульсивную грубость обиженного подростка» и в самом деле не стоит приводить в пример, уравнивать одиночную провокацию с толпой преследователей, вынуждающих девушку находиться под защитой полиции, нельзя, убеждена Бастье.

Этот случай, по убеждению обозревателя, отражает главную тенденцию неофеминизма, «одержимого разрушением стереотипов, якобы порождённых западной культурой и неспособного увидеть новые опасности, которые влечёт за собой привезённый извне патриархат».

«Эти двойные стандарты заставляют их быть беспощадными, в случае если виновный — западный белый мужчина, и странным образом сдержанными, если преследователи принадлежат к меньшинству — в данном случае, мусульманскому», — сетует журналист, называя такое поведение «кёльнским синдромом». Как напоминает автор, в новогоднюю ночь 2016 года в этом немецком городе нелегальные мигранты и просители убежища совершили множество изнасилований и нападений сексуального характера, что было встречено в феминистском сообществе неловким молчанием. По словам Бастье, тот же синдром заставлял британские СМИ и власти годами скрывать пакистанское происхождение банды насильников из Телфорда.

Как отмечает автор, дело Милы демонстрирует ограниченный потенциал так называемого интерсекционального феминизма, проповедующего солидарность всех жертв «белого гетеросексуального мужчины». «В очередной раз объединение протестных сил не выдержало столкновения с реальностью», — заключает обозреватель Le Figaro.

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