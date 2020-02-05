Пит Бутиджич вырвался вперед по итогам демократических кокусов в Айове

Пит Бутиджич вырвался вперед по итогам демократических кокусов в Айове

05.02.2020, 2:14, Новости дня

Пит Бутиджич и Берни Сандерс, судя по всему, станут главными победителями на кокусах Демократической партии, которые прошли вчера в штате Айова. Об этом стало известно после подсчета 62% протоколов.

Пока что Бутиджич лидирует – за него проголосовали 26,9% участников кокусов, за ним следует сенатор Берни Сандерс с 25,1%, далее, со значительным отрывом – сенатор Элизабет Уоррен (18,3). Бывший вице-президент Джо Байден занял только четвертое место – предпочтение ему отдали 15,6% участников кокусов. На пятом месте – сенатор Эми Клобушар (12,6%).

Результаты кокусов были опубликованы со значительной задержкой – спустя почти 21 час после того, как демократы из Айовы проголосовали за своих кандидатов.

Сандерс опередил Бутиджича по числу полученных голосов избирателей. Этот фактор не будет приниматься во внимание при отборе делегатов от Айовы, которые в июле будут голосовать с демократами из других штатов на Демократической национальной конвенции. На этой конвенции будет определен кандидат от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

Представители партии объяснили значительную задержку в публикации результатов кокусов техническими проблемами, которые возникли из-за использования нового мобильного приложения.

Следующий этап отбора кандидатов – праймериз в Нью-Гемпшире – состоится 11 февраля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика