Пит Бутиджич вырвался вперед по итогам демократических кокусов в Айове

Пит Бутиджич и Берни Сандерс, судя по всему, станут главными победителями на кокусах Демократической партии, которые прошли вчера в штате Айова. Об этом стало известно после подсчета 62% протоколов.

Пока что Бутиджич лидирует – за него проголосовали 26,9% участников кокусов, за ним следует сенатор Берни Сандерс с 25,1%, далее, со значительным отрывом – сенатор Элизабет Уоррен (18,3). Бывший вице-президент Джо Байден занял только четвертое место – предпочтение ему отдали 15,6% участников кокусов. На пятом месте – сенатор Эми Клобушар (12,6%).

Результаты кокусов были опубликованы со значительной задержкой – спустя почти 21 час после того, как демократы из Айовы проголосовали за своих кандидатов.

Сандерс опередил Бутиджича по числу полученных голосов избирателей. Этот фактор не будет приниматься во внимание при отборе делегатов от Айовы, которые в июле будут голосовать с демократами из других штатов на Демократической национальной конвенции. На этой конвенции будет определен кандидат от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.

Представители партии объяснили значительную задержку в публикации результатов кокусов техническими проблемами, которые возникли из-за использования нового мобильного приложения.

Следующий этап отбора кандидатов – праймериз в Нью-Гемпшире – состоится 11 февраля.

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