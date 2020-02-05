Появились данные о проблемах с продажей топлива на АЗС в Белоруссии

На некоторых АЗС «Лукойла» в Белоруссии действуют ограничения на продажу топлива в одни руки, утверждают местные СМИ.

Tut.by сообщает, что информацию подтвердили на некоторых АЗС. Так, на АЗС в Бресте сказали, что в одни руки продают не более 100 литров дизеля. Такой шаг объясняют нехваткой топлива «на все заправки».

На АЗС в Минске, Бобруйске, Гродно, Солигорске и Витебске сообщения об ограничениях опровергли. Там заявили, что «распоряжений не поступало, что будет завтра, неизвестно», передает РИА «Новости».

По неподтвержденным данным, белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с НПЗ в Мозыре и Новополоцке. Сообщается, что «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть» отказались поставлять нефть в Белоруссию без премии.

Пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко назвал введение лимитов «самоуправством», которое «находится на грани провокации». Он заверил, что «ни на уровне правительства, ни концерна «Белнефтехим» таких решений не принималось». Как сообщил Тищенко, «на белорусских АЗС топливо отпускается без ограничений». По его словам, НПЗ функционируют в прежнем режиме для «полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе».





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