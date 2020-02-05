Бесплатный скрининг на 6 видов рака можно пройти в феврале в Москве

В феврале 2020 года в поликлиниках и филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии можно будет пройти скрининг шести самых распространенных онкологических болезней.

В феврале горожан приглашают пройти бесплатную диагностику шести видов самых распространенных онкологических заболеваний. Принять участие в обследовании на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника можно будет в 50 городских поликлиниках. А провериться на наличие рака кожи москвичи смогут в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии столичного Департамента здравоохранения и его 15 филиалах, сообщает официальный сайт московского мэра.

С полным списком всех медицинских учреждений, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Для удобства участников акция проводится в выходные дни. В поликлиниках москвичей ждут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля. По субботам врачи будут принимать с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 09:00 до 16:00. В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его филиалах акция пройдет 8, 15 и 29 февраля с 09:00 до 16:00.

В поликлиниках врачи будут принимать пациентов без записи. Для того чтобы попасть на прием в Центр дерматовенерологии и косметологии или его филиалы, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону: +7 (499) 558-58-28.

Пройти обследования могут только жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие московский полис ОМС. Перед диагностикой пациентам предстоит заполнить анкету и проконсультироваться с врачом. Если во время онкоскрининга медики выявят какие-то отклонения, пациента направят на дальнейшее обследование и при необходимости на прием к онкологу.

Посетить врача-дерматовенеролога, исследовать родинки и пигментные новообразования кожи в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии или его филиалах смогут москвичи любого возраста. Диагностика поможет выявить такие виды онкологических заболеваний кожи, как базальноклеточный рак и меланома. Опасность последнего заключается, например, в том, что на начальных стадиях меланома выглядит как обычная родинка.

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