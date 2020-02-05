Скончался актер Дмитрий Бульба, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей»

Скончался актер Дмитрий Бульба, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей»

05.02.2020, 2:06, Новости дня

Актер Дмитрий Бульба, известный российскому зрителю по сериалам "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Дорожный патруль", "Невский", а также по фильму "Чернов. Chernov", скончался на 54 году жизни в Петербурге.

Причина смерти не раскрывается, сообщает городской театр "Мастерская", опубликовавший на своей странице в Facebook сообщение о смерти актера.

Бульба назван уникальным артистом, "последним русским трагиком". Он учился в ЛГИТМиКе (РГИСИ), затем работал в ТЮЗе имени Брянцева, в театре на Литейном, а также снимался в кино.

Источник: Вести



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