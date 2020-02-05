Скончался актер Дмитрий Бульба, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный российскому зрителю по сериалам "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Дорожный патруль", "Невский", а также по фильму "Чернов. Chernov", скончался на 54 году жизни в Петербурге.
Причина смерти не раскрывается, сообщает городской театр "Мастерская", опубликовавший на своей странице в Facebook сообщение о смерти актера.
Бульба назван уникальным артистом, "последним русским трагиком". Он учился в ЛГИТМиКе (РГИСИ), затем работал в ТЮЗе имени Брянцева, в театре на Литейном, а также снимался в кино.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В РФ появится аукцион по продаже «красивых» автономеров / 23 января
- В мире: Эрдоган приступает к разрушению важнейшей для РФ конвенции / 24 декабря
- Число погибших в ДТП в РФ резко сократилось за пять лет / 24 января
- Москвичам пообещали обильные снегопады в новогоднюю ночь / 24 декабря
- Трамп: если бы я слушал Болтона, сейчас была бы шестая мировая война / 30 января
- Подросток из России нарисовала Билли Айлиш для обложки американского Vogue / 3 февраля
- Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы, если Хафтар не остановит наступление / 19 января
- На Донбассе террористы склоняли заключенных к сотрудничеству перед отправкой в украинские тюрьмы – СБУ / 21 декабря