Число жертв коронавируса 2019-nCov выросло до 491

Число жертв коронавируса 2019-nCov выросло до 491

05.02.2020, 2:06, Новости дня

Китайский информационный портал "Ванъи" сообщает, что число жертв коронавируса 2019-nCov выросло до 491, заражено 23,6 тысячи человек. Из них в провинции Хубэй умерло 479 человек, заражено 16,6 тысячи, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение страны.

Также сообщается, что 846 пациентов полностью выздоровели и выписались из больниц.

В регионах Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия, граничащих с Россией, зафиксировано 190 случаев заболевания, вызванного коронавирусом. Два человека умерли.

Источник: Вести



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