Военные Израиля зафиксировали пуск трех ракет из сектора Газа

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск трех ракет из сектора Газа в сторону еврейского государства. Об этом сообщили представители армейской пресс-службы.
Ранее в ночь на среду, 5 февраля, сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в районе вокруг сектора Газа и в городе Нетивот.
По данным государственного радио Израиля "Кан", все три снаряда разорвались в незаселенной местности. Сведений о пострадавших или нанесенном ущербе пока не поступало.
В предыдущий раз радикалы из сектора Газа атаковали Израиль 1 февраля. Тогда также обошлось без ущерба и пострадавших, напоминает РИА Новости. В ответ на обстрел в ночь на 2 февраля ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС, расположенным в секторе Газа.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Определены сроки запуска в серию двигателя для Ка-62 / 6 декабря
- ВАДА назвало размер ежегодного взноса России / 4 января
- Кравчук предложил внести изменения в закон о декоммунизации / 4 февраля
- «Прогресс МС-13» выведен на орбиту / 6 декабря
- Москва высылает из страны двух немецких дипломатов: это результат расследования убийства Хангошвили в Берлине / 12 декабря
- Банковские сотрудники подсказали, как распознать мошенников / 2 февраля
- Трамп назвал пунктом соглашения с Китаем ограничение на понижение обменного курса юаня / 15 января
- Боевикам в Идлибе дали последний шанс сложить оружие / 4 февраля