CGTN — новые технологии помогают китайским школьникам учиться, несмотря на вспышку коронавируса

CGTN — новые технологии помогают китайским школьникам учиться, несмотря на вспышку коронавируса

05.02.2020, 2:04, Новости дня

В Китае школы закрыты на карантин, однако власти предпринимают все усилия, чтобы дети продолжали заниматься и готовиться к экзаменам, передаёт CGTN. В некоторых городах и провинциях уроки показывают по телевидению или транслируют в интернет, и школьники могут получать знания, не рискуя заразиться коронавирусом.

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В то время как по всему Китаю школы откладывают открытие весеннего семестра в связи с коронавирусом, некоторые школы дают ученикам онлайн-уроки с помощью интернет-платформ и мобильных терминалов. Взгляните.

Встречайте ученицу начальной школы Сюй Аньци. Она учит китайский онлайн. Хотя ученикам и учителям по всей стране приходится сидеть по домам ради собственной безопасности во время вспышки коронавируса, они всё равно заняты делом — проводят онлайн-уроки.

ЖЕНЩИНА: Моему ребёнку нравится эта форма обучения. Онлайн-урок снабжён яркими картинками.

Что же касается тех учащихся, над которыми тяготеет необходимость готовиться к июньским вступительным экзаменам в колледжи страны, у них есть всё, чтобы заниматься дома.

В провинции Гуйчжоу учащиеся могут смотреть записи или прямую трансляцию уроков по телевидению.

ГЭН ЦЗЕ, глава администрации радио и телевидения Гуйчжоу: У нас есть более богатые видеоресурсы и широкий выбор сетей передачи, а также новые средства коммуникации. Доступ к ним могут получить десятки тысяч семей. С помощью этих ресурсов учащимся удобно учиться дома в академический период.

В городе Сямынь онлайн-платформа также предоставляет учащимся новую форму обучения. Она обслуживает учащихся всех классов, предлагает 35 предметов. Городской отдел образования требует от преподавателей всех дисциплин проводить прямую трансляцию уроков в сети.

Из настоящих классов учёба переносится в интернет, чтобы учебный процесс беспрепятственно продолжался. По словам министра образования, этот весенний семестр будет отложен с целью предотвратить распространение вируса в школах. Но ясно, что коронавирус не помешает китайским учителям учить, а ученикам учиться.

Ян Янь, CGTN.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2020 года.



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