Пакистанский посол — США необходимо вести переговоры с «Талибаном», несмотря на атаки

Американские власти должны продолжать переговоры с талибами, если они хотят добиться мира в Афганистане. Такое мнение в интервью The Washington Times высказал посол Пакистана в США Асад Хан. На его взгляд, Вашингтон не должен упустить выпавшему ему возможность, потому что позже ситуация в регионе может обостриться, в том числе из-за иранского влияния.



Reuters

Америка исчерпала все свои военные возможности в Афганистане, и у неё не осталось иного выбора, кроме как развивать мирные переговоры с «Талибаном»*. Такое мнение в интервью The Washington Times высказал посол Пакистана в США Асад Хан.

Несмотря на продолжающиеся атаки талибов и рост американских ударов по лидерам радикального исламистского движения, обе стороны достигли «решающего момента». Им необходимо закрепить соглашение о прекращении огня, которое может свести на нет продолжающийся 20 лет конфликт и завершить самую долгую войну в истории США, считает дипломат.

Президент Трамп настаивает на заключении соглашения между талибами и поддерживаемым США правительством в Кабуле. В результате он получил бы возможности вывести приблизительно 12 тыс. американских солдат, базирующихся в Афганистане. Но обе стороны отказывались заключать сделку, когда такая возможность появлялась в прошлом году.

«Какая есть альтернатива? Силового решения не существует. Вы пытались его достичь, увеличив военного присутствие там (в Афганистане. — ИноТВ), и это не привело к миру», — отметил Хан.

По его словам, сделку между США и «Талибаном» будет заключить проще, чем добиться следующего шага — формальных переговоров между исламистами и Кабулом. Лидеры талибов не признают афганское правительство и категорически отказываются встречаться с его представителями с глазу на глаз.

Несмотря на мучительно медленный переговорный процесс и явное разочарование администрации Трампа тем, что талибы не прекратили нападения, текущий год даёт «прекрасную возможность» для урегулирования афганского конфликта. Ведь противоречия между основными игроками в регионе со временем будут только расти, считает посол.

В частности, по мнению Хана, враждебные действия Ирана против США или его основного регионального противника Саудовской Аравии может перекинуться на Афганистан. В результате мирные переговоры станут ещё запутаннее.

Сделка между США и талибами казалась неизбежной в начале сентября прошлого года. Трамп даже приглашал лидеров движения на встречу в свою резиденцию Кэмп-Дэвид, чтобы объявить о соглашении. Но эти планы были отменены в последнюю минуту после нападений талибов на американцев в Афганистане, напоминает издание.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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